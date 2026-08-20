ETV Bharat / bharat

'ఐఫోన్​ కోసం తాత దారుణ హత్య'- మనవరాలు వేసిన స్కెచ్​లో విస్తుపోయే విషయాలు!

ప్రియుడితో కలిసి ప్లాన్​ చేసిన బాలిక- ఆధారాలు దొరక్కుండా ఘటనాస్థలిలో కారంపొడి చల్లిన నిందితులు- ఇంట్లో ఉన్న నగలు అమ్మి ఐఫోన్​, బైక్​ కొనాలని ప్లాన్​

Grandfather Murdered For Iphone
'ఐఫోన్​ కోసం తాతయ్య దారుణ హత్య' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Grandfather Murdered For Iphone : ఈజీ మనీకి, విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడిన వంకర బుద్ధి గల కొందరు ఎంతటి దారుణాలకైనా ఒడిగడుతున్న ఉదంతాలు ఇటీవల వెలుగు చూస్తున్నాయి. ప్రియుడితో కలిసి జల్సాలు చేయాలన్న ఓ బాలిక దారుణానికి ఒడిగట్టింది. తనకు ‘ఐఫోన్’, తన ప్రియుడికి ‘బైక్’ కొనడం కోసం 13 ఏళ్ల బాలిక తన ప్రియుడితో కలిసి ఆమె తాతయ్యని అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి ప్రియుడిని, అతని స్నేహితులను ఇంటికి రప్పించింది. అనంతరం, నిందితులు వృద్ధుడిపై దాడి చేసి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశారు. ఆ తర్వాత వాళ్ల కదలికలను పోలీసులు పసిగట్టకుండా ఇళ్లంతా కారంపొడి, ఇతర రసాయనాలు చల్లి అక్కడినుంచి పరారయ్యారు. అయితే, ఈ దాడిని నిందితురాలు వీడియో కాల్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా చూసిందని పోలీసులు చెప్పారు. అసలు ఆమె ఈ దారుణానికి ఎందుకు పాల్పడిందో తెలుసుకునే క్రమంలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటన కేరళలోని అలప్పుజలో ఆగస్టు 15న జరిగింది. ఘటన జరగడానికి ముందు రోజు శివన్‌కుట్టి (67), చిన్న కుమార్తె ప్రసవం కోసం అలప్పుజలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వెళ్లగా, అతడి భార్య కూడా కుమార్తెతో వెళ్లింది. ఆ సమయంలో బాలికను తన స్నేహితురాలి ఇంటికి పంపించారు. ఆ సమయంలో శివన్​కుట్టి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నాడు. అదే సరైన సమయంగా భావించిన నిందితురాలు ప్రియుడికి సమాచారం అందించింది. ఇది తెలుసుకున్న ప్రియుడు, అతని స్నేహితులు వెంటిలేటర్​ ద్వారా ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. ఇది గమనించిన శివన్​శెట్టి తేరుకునేలోపే అతడిపై దాడికి పాల్పడ్డారు. అతడి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి అనంతరం ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశారు.

అసలు ఈ హత్య ఎందుకు చేశారు?
"ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువులను దొంగిలించాలని బాలిక కొద్దిరోజులుగా ప్రణాళిక రచించింది. బాలికకు కొత్త ఐఫోన్, ఆమె ప్రియుడికి మోటార్‌సైకిల్ కొనివ్వడానికి డబ్బు సమకూర్చేందుకు దొంగిలించిన బంగారాన్ని అమ్మాలని అనుకున్నట్లు తెలిసింది. ఈ క్రమంలోనే ఆగస్టు 15 (శనివారం) రాత్రి నిందితులు ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తెలిసింది. అయితే, హత్య జరగడానికి ముందు శివన్‌కుట్టి దారుణమైన శారీరక హింసకు గురైనట్లు పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక చెబుతోంది. తలపై బలంగా కొట్టడంతో అతని మెదడులో అంతర్గత రక్తస్రావం జరిగింది. ఆ తర్వాత, శివన్‌కుట్టి అపస్మారక స్థితిలో ఉండగా గొంతు నులిమి చంపారు. దవడ పైభాగంలో కూడా అనేక లోతైన గాయాలు కనిపించాయి" అని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

పోలీసులు ఎలా కనిపెట్టారు?
అయితే, ఈ ఘటనను అంతా వీడియో కాల్​లో వీక్షించిన నిందితురాలు మొబైల్​ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు విషయాన్ని పసిగట్టారు. నేరం చేసిన తర్వాత ఆ బాలిక అత్యంత ఏమి తెలియనట్లు ఉంది. హత్య చేసిన భయంలో ప్రియుడితో చేసిన చాట్స్ డిలీట్ చేయడం మరిచిపోయింది. ఇదే సమయంలో రంగంలోకి దిగిన సైబర్ పోలీసులు, కాల్ డేటా, వాట్సాప్ రికార్డుల కూపీ లాగారు. హత్య జరిగిన సమయంలో అదే లోకేషన్​లో ఉన్న ఫోన్ నంబర్ల డేటా ఆధారంగా ట్రేస్ చేశారు. చివరకు పోలీసులు ఆమె ముందు పక్కా సైబర్ ఆధారాలు పెట్టడంతో అవాక్కయిన ఆ బాలిక నోరు విప్పింది. తాను చేసిన నేరాన్ని అంగీకరించింది. పోలీసులు ఈ కేసులో ముగ్గురు మైనర్ బాలురను కొల్లాం పరవూర్ రైల్వే స్టేషన్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో ఇద్దరు ఇంటర్ చదువుతుండగా, మరొకరు చదువు మానేసినట్లు గుర్తించారు.

ఇదిలా ఉండగా, పోలీసులు విచారణలో నిందితురాలు కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. తాతయ్య తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడని, అందుకే అతడిపై పగ పెరిగిందని ఆ బాలిక పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ ఆరోపణలను దర్యాప్తులో భాగంగా పరిశీలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు మాదకద్రవ్యాలు సేవించారా? లేదా? ఈ నేరంలో ఎవరి పాత్ర ఎంత? అనే విషయాలపై కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నేరం చేయడం, సాక్ష్యాలను దాచిపెట్టడం వంటి విషయాలపై నిందితులు 'స్పైడర్' వంటి తమిళ సినిమా చూసి ప్లాన్​ చేసినట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. అలాగే, ఇంట్లో నుంచి దొంగిలించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను కొల్లంలోని ఒక నగల దుకాణంలో రూ.16,000కు అమ్మినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ కార్యాలయం వెలుపల కూల్చివేతలు- దాయాదికి అదే పనితో సమాధానం

భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలు చేయాల్సిందే- 'గ్లోబల్ సౌత్' దేశాలకు సముచిత స్థానం అవసరం: భారత్

TAGGED:

GRANDFATHER KILLED ALAPPUZHA
KERALA CRIME NEWS LATEST
KERALA IPHONE MURDER CASE
IPHONE MURDER CASE IN KERALA
GRANDFATHER MURDERED FOR IPHONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.