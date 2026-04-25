మహిళలపై నేరాలు పెరుగుతున్నాయ్- ప్రధాని ప్రకటనలు ప్రదర్శనకు మాత్రమే: ప్రియాంక

ప్రధాని మోదీపై విమర్శలు గుప్పించిన ప్రియాంక గాంధీ- మహిళ భద్రతపై ప్రధాని మోదీ చేసే వ్యాఖ్యలు కేవలం ప్రదర్శనకు మాత్రమే అని వ్యాఖ్య

Congress General Secretary & Wayanad MP Priyanka Gandhi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 25, 2026 at 9:17 AM IST

Priyanka Gandhi On PM Modi : మహిళలపై పెరుగుతున్న నేరాల అంశంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ మరోసారి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. మహిళల భద్రతపై ప్రధాని చేసే గొప్ప వ్యాఖ్యలు కేవలం ప్రదర్శన కోసం మాత్రమేనని ఆమె ఆరోపించారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గాజీపూర్ జిల్లాలో జరిగిన చిన్నారి హత్య ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ ప్రియాంక గాంధీ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. మహిళలకు అన్యాయం జరిగిన ప్రతిచోటా బీజేపీ తన పూర్తి అధికారాన్ని ఉపయోగించి బాధితులను అణచివేస్తుందని ఆరోపించారు.

'బీజేపీ బాధితుల పక్షంలో ఉండదు'
'గాజీపుర్ ఘటనలో కేసు పెట్టడానికి విముఖత చూపడం, ఆ తర్వాత బాధిత కుటుంబాన్ని బెదిరించడం, ప్రభావశీలులు కలకలం సృష్టించడం ఇవన్నీ రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాల తీవ్రతను చూపిస్తున్నాయి. బీజేపీ పాలనలో మహిళలపై అన్యాయం జరిగితే బాధితురాలినే మరింత వేధించే పరిస్థితి ఏర్పడింది. మహిళల గురించి ప్రధానమంత్రి చేసే గొప్ప ప్రకటనలు కేవలం ప్రదర్శన మాత్రమే. ఉన్నావ్‌ అత్యాచార, హత్రాస్, ప్రయాగ్​రాజ్, గాజీపుర్​ ఇలా ఎక్కడైతే మహిళలు అన్నాయానికి గురయ్యారో అక్కడ బీజేపీ తన పూర్తి అధికారాన్ని ఉపయోగించి నిందితుల పక్షాన నిలుస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా మహిళలు ఈ అంధకార పాలనను చూస్తున్నారు' అని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. గాజీపుర్​లో ఏప్రిల్ 14న అదృశ్యమైన మైనర్ బాలిక ఏప్రిల్ 15న గంగా నదిపై ఉన్న వంతెన సమీపంలో శవమై కనిపించింది. ఇక ఘటనపై పోలీసులు వెంటనే స్పందించి కేసు నమోదు చేసి ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు.

మహిళల భద్రతపై దిల్లీ ఉదాహరణ ఏమిటి?: అమిత్ షాపై టీఎంసీ దాడి
ఇటీవల బంగాల్​ పర్యటనలో అమిత్ షా మాట్లాడుతూ, బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే మహిళలు రాత్రి 1 గంటకైనా భయంలేకుండా బయట తిరగగలరని హామీ ఇచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై శ్యాంపుకూర్ టీఎంసీ అభ్యర్థి శశి పంజా స్పందిస్తూ, కేంద్రంపై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. మహిళల భద్రతపై మాట్లాడుతున్న బీజేపీ నాయకులు, దిల్లీలో జరుగుతున్న నేరాలపై ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. మహిళల భద్రతా ప్రోటోకాల్‌లను విస్మరిస్తున్నందుకు దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై విమర్శలు గుప్పించారు.

'బంగాల్‌లో రాత్రి 1 గంటకైనా మహిళలు సురక్షితంగా బయట తిరుగుతారని బీజేపీ చెబుతోంది. అయితే దిల్లీలో పరిస్థితి ఏమిటి? ఇటీవల 22 ఏళ్ల ఐఐటీ విద్యార్థిని అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన ఘటనపై దిల్లీ ప్రభుత్వం ఏమంటుంది. , రాజధానిలో మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాల సంఖ్య, మిస్సింగ్ కేసులపై అవగాహన ఉందా? గత నాలుగేళ్లుగా అత్యంత సురక్షిత రాష్ట్రంగా కేంద్ర హోంశాఖే ప్రకటించింది. అయితే దిల్లీలో పోలీస్ వ్యవస్థ అమిత్ షా పరిధిలో ఉండగా, అక్కడ మహిళలపై నేరాలు ఎందుకు ఆగడం లేదు బంగాల్​ ఎన్నికల సమయంలో భారీగా సెంట్రల్ ఫోర్సులను పంపిన కేంద్రం, మణిపూర్‌లో హింస చెలరేగినప్పుడు అదే స్థాయిలో సైన్యాన్ని ఎందుకు పంపలేదు. అక్కడ మహిళలపై జరిగిన దారుణాలను అరికట్టడంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం విఫలమైంది' అని శశి పంజా అన్నారు.

'ప్రధాని మోదీ ఫోటో షూట్ కోసమే వెళ్లారు'
ప్రధాని మోదీ గంగానదికి ఉపనది అయిన హుగ్లీలో శుక్రవారం పడవలో ప్రయాణించారు. కెమెరా చేతపట్టి నది అందాలను ఫొటోలు తీశారు. ఆ ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రమోద్ తివారీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఆ పర్యటనను ఆయన ఫోటో షూట్​గా అభివర్ణిస్తూ గంగా నది శుభ్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. 'బనారస్‌లో మొదటి ఎన్నికల సమయంలో నేను స్వయంగా రాలేదని, గంగా మాత పిలించిందని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. 100 రోజుల్లో శుభ్రమైన నీరు ఇస్తాను’ అన్నారు. కానీ దశాబ్దం గడిచినా పరిస్థితి మారలేదు. ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో జరిగిన కుంభమేళాలో కూడా గంగాజలం స్నానం చేయడానికి పనికిరాదని నివేదికలు వెల్లడించాయి' అని ప్రమోద్ తివారీ పేర్కొన్నారు.

