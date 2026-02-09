35ఏళ్ల తర్వాత పుట్టిన అమ్మాయి- గ్రామమంతా పండుగలా సంబరాలు
35 ఏళ్ల తర్వాత పుట్టిన ఆడబిడ్డకు కుటుంబం ఘన స్వాగతం- 130 గ్రామాల నుంచి బంధువులు హాజరు- గ్రామం మొత్తం పండుగ వాతావరణం- అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు ఏమాత్రం తక్కువ కాదన్న సందేశం ఇచ్చిన కుటుంబం
Published : February 9, 2026 at 8:14 PM IST
Grand Girl Child Born Celebration : ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే ఇంకా కొన్ని చోట్ల నిరుత్సాహం కనిపించే సమాజంలో, హరియాణాలోని సోనీపత్ జిల్లా మహలానా గ్రామం మాత్రం అందుకు భిన్నంగా నిలిచింది. 35 సంవత్సరాల తర్వాత తమ కుటుంబంలో ఆడబిడ్డ పుట్టడంతో ఒక కుటుంబం మాత్రమే కాదు, మొత్తం గ్రామం పండుగలా సంబరాలు జరుపుకొంది. ఈ వేడుక సమాజానికి ఆడపిల్లల ప్రాధాన్యాన్ని చాటి చెప్పేలా నిలిచింది.
దాదాపు 130 గ్రామాల నుంచి వచ్చి మరీ!
జనవరి 6వ తేదీన జరిగిన ఆ కార్యక్రమం గ్రామ చరిత్రలో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. ఆడబిడ్డ పుట్టిన ఆనందాన్ని కుటుంబ సభ్యులు ఘనంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో గ్రామమంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. సమీపంలోని దాదాపు 130 గ్రామాల నుంచి ప్రజలు, బంధువులు, ఆత్మీయులంతా వేడుకకు హాజరై చిన్నారికి ఆశీర్వాదాలు అందించారు.
చిన్నారి భారీ రేంజ్లో ఘన స్వాగతం
తల్లీకూతుళ్లను కార్యక్రమ స్థలానికి తీసుకురావడాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా నిర్వహించారు కుటుంబసభ్యులు. ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలతో ఊరేగింపు నిర్వహించి, ఢోలు- నగారాల మోత మధ్య వారిని ఆహ్వానించారు. గ్రామ వీధుల్లో పూల వర్షం కురిపిస్తూ ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ ఊరేగింపును చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు చేరుకున్నారు. చిన్నారి పుట్టిన ఆనందం ప్రతి ఒక్కరి ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపించింది!
అమ్మాయికి కామాక్షిగా నామకరణం
మొత్తం సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో నామకరణ వేడుక నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు ప్రేమగా చిన్నారికి కామాక్షి అనే పేరు పెట్టారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున అన్నదానం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామస్థులంతా కలిసి భోజనాలు చేసి ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రతి చోటా ఆడపిల్లల గౌరవం, సమానత్వం అనే సందేశం గట్టిగా వినిపించారు.
35 ఏళ్ల తర్వాత ఆడబిడ్డ పుట్టడం ప్రత్యేకం
చిన్నారి తండ్రి రోహిత్ మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "కుటుంబంలో 35 ఏళ్ల తర్వాత ఆడబిడ్డ పుట్టింది. ఈ ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేం. అందుకే ఇంత పెద్దగా ఘనంగా వేడుక నిర్వహించాం. ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు అన్ని రంగాల్లో అబ్బాయిలకు తగ్గకుండా రాణిస్తున్నారు. మా కూతురే మా గర్వం" అని అన్నారు.
జీవితంలో అత్యంత ఆనందమైన రోజు
చిన్నారి తల్లి కూడా ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. "ఇది నా జీవితంలో అత్యంత ఆనందమైన రోజు. ప్రతి కుటుంబం ఆడబిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఇలాగే సంతోషంగా జరుపుకోవాలి" అని ఆమె చెప్పారు.
సమాజానికి ప్రేరణగా ఈ వేడుక
హరియాణాలో గతంలో లింగ వివక్ష, ఆడశిశు హత్యల వంటి సమస్యలు ఉన్నట్లు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. అలాంటి నేపథ్యంలో ఈ వేడుక సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చింది. బేటీ బచావో– బేటీ పడావో వంటి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల స్ఫూర్తిని ఈ కుటుంబం ఆచరణలో చూపించింది. గ్రామ పెద్దలు మాట్లాడుతూ, "ఆడపిల్ల అంటే భారంగా కాదు, ఇంటి అదృష్టం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి" అన్నారు. యువత కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని అభినందిస్తూ, భవిష్యత్తులో ఆడపిల్లల విద్య, అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు.
కార్యక్రమం ద్వారా సందేశం స్పష్టం
కూతురు పుట్టిన ఆనందాన్ని పండుగలా మార్చిన ఈ కుటుంబం చర్య అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. అమ్మాయిలు కుటుంబానికి మాత్రమే కాదు, సమాజానికి కూడా ఆభరణాలంటూ ఈ వేడుక గట్టిగా చాటి చెప్పింది. ఆడపిల్లలపై వివక్షకు చెక్ పెట్టేలా, సమానత్వానికి బాటలు వేసేలా ఈ సంఘటన నిలిచింది. మొత్తానికి మహలానా గ్రామంలో జరిగిన ఈ వేడుక, బిడ్డ అంటే బిడ్డే అబ్బాయో, అమ్మాయో కాదు అనే సందేశాన్ని మరోసారి గుర్తుచేసింది.
కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి కుమార్తె డిప్యూటీ కలెక్టర్- చదువు కోసం భూమిని అమ్మిన తండ్రి
కూతురు కోసం ఖాళీ మందు బాటిళ్లతో 'మెడిసిన్ ట్రీ'!- బిడ్డ బాధ చూసి తండ్రికి ఆలోచన