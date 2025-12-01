ETV Bharat / bharat

ఎయిర్​పోర్టుల్లో GPS స్పూఫింగ్‌ వాస్తవమే- సైబర్​దాడిపై కేంద్రం క్లారిటీ- వైర్‌లెస్‌ మానిటరింగ్‌కు ఆదేశం

రాజ్యసభకు తెలిపిన పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌ నాయుడు- జీపీఎస్‌ స్పూఫింగ్‌ను గుర్తించేందుకు వైర్‌లెస్‌ మానిటరింగ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌కు ఆదేశాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 10:27 PM IST

GPS Spoofing Detection India : దేశవ్యాప్తంగా పలు విమానాశ్రయాల్లో జీపీఎస్‌ స్పూఫింగ్ ఘటనలు జరిగినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. దిల్లీ, ముంబయి, కోల్‌కతా, అమృత్‌సర్‌, హైదరాబాద్‌, బెంగళూర్‌, చెన్నై విమానాశ్రయాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు నమోదైనట్లు రాజ్యసభకు పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌ నాయుడు తెలిపారు. జీపీఎస్‌ స్పూఫింగ్‌ ఎక్కడ నుంచి జరిగిందో గుర్తించేందుకు వైర్‌లెస్‌ మానిటరింగ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (WMO)ను ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. దిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కొన్ని విమానాలు శాటిలైట్ ఆధారిత ల్యాండింగ్ ప్రక్రియను ఉపయోగించినప్పుడు ఈ స్పూఫింగ్‌కు గురైనట్లు తెలిసిందని కేంద్రం తెలిపింది. వెంటనే ఆ విమానాల్లో ప్రత్యామ్నాయ ప్రక్రియలు యాక్టివేట్ అయ్యాయని వెల్లడించింది. సంప్రదాయ పద్ధతులతో ల్యాండ్‌ అయిన విమానాలు ప్రభావితంకాలేదని పేర్కొంది.

ఇటీవల దేశంలోనే అత్యంత రద్దీ అయిన దిల్లీ విమానాశ్రయంలో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దానికి కొన్ని రోజుల ముందు జీపీఎస్‌ స్పూఫింగ్ జరిగి ఉండొచ్చన్న అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఆ స్పూఫింగ్ నిజమేనని, గ్లోబల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్‌ మార్చేందుకు యత్నాలు జరిగినట్టు కేంద్రం ధ్రువీకరించింది.

నావిగేషన్‌ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసి నకిలీ జీపీఎస్‌ ద్వారా విమానాలను దారి మళ్లించే ప్రక్రియను జీపీఎస్‌ సిగ్నల్‌ స్పూఫింగ్‌గా పిలుస్తారు. నిజమైన శాటిలైట్‌ సిగ్నల్స్‌ను అడ్డుకొని ఆ స్థానంలో నకిలీ సంకేతాలను పంపి జీపీఎస్‌ రిసీవర్‌ను ఇవి తప్పుదోవ పట్టిస్తాయి. ఫలితంగా ప్రస్తుతమున్న ప్రదేశం, సమయాన్ని తప్పుగా చూపించేలా చేస్తాయి. పౌర విమానాలే లక్ష్యంగా అంతర్జాతీయ మార్గాలలో ఈ తరహాలో జరిగిన సైబర్ దాడులు తరచూ వెలుగు చూస్తున్నాయి. దేశంలో నవంబర్‌ 2023- ఫిబ్రవరి 2025 మధ్యకాలంలో 465 జీపీఎస్‌ స్పూఫింగ్‌ ఘటనలు నమోదైనట్లు అంచనా వేశారు అధికారులు. అమృత్‌సర్‌, జమ్మూ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఇవి ఎక్కువగా చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల అమృత్‌సర్‌కు వచ్చి వెళ్లే అనేక విమానాలు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిసింది.

అంతకుముందు జీపీఎస్‌ స్పూఫింగ్‌ ఘటనలు జరిగిన 10 నిమిషాల్లోనే సంబంధిత విభాగానికి తెలియజేయాలని విమానయాన సంస్థలు, పైలట్లు, ఏటీసీలకు డైరెక్టరేట్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ (DGCA) సూచించింది. జీపీఎస్‌ అసాధారణ చర్యను ఎవరైనా పైలట్‌, ఏటీసీ కంట్రోలర్‌ లేదా టెక్నికల్‌ యూనిట్‌ గుర్తించిన వెంటనే సంబంధిత విభాగానికి తెలియజేయాలని డీజీసీఏ తాజా ప్రకటనలో పేర్కొంది. విమానం వివరాలు, ఘటన జరిగిన సమయం, తేదీ, ఏ రూట్‌లో జరిగింది.. అనే వివరాలు కూడా నమోదు చేయాలని సూచించింది. జామింగ్‌, స్పూఫింగ్‌, సిగ్నల్‌ లాస్‌, ఇంటిగ్రిటీ ఎర్రర్‌ వంటి విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా తెలియజేయాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

