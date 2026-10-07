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'రాహుల్​ను లాక్కెళ్లిన తీరు అవమానకరం'- మోదీ సర్కార్​పై శశి థరూర్ ఆగ్రహం

రాహుల్ గాంధీని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న తీరుపై శశి థరూర్ మండిపాటు- నిరసనకారులపై ప్రభుత్వ స్పందన అవమానకరంగా ఉందని వ్యాఖ్య

Shashi Tharoor On Rahul Arrest
కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ (IANS File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2026 at 7:18 AM IST

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Shashi Tharoor On Rahul Arrest : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న తీరుపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయనను పోలీసులు బలవంతంగా లాక్కెళ్తున్న దృశ్యాలను చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని తెలిపారు. ఓటర్ల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం చేపట్టిన నిరసనపై కేంద్ర ప్రభుత్వ స్పందన తీవ్రంగా ఖండించదగినదని విమర్శించారు. జర్మనీలోని బెర్లిన్‌లో ముందుగా నిర్ణయించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సి ఉండటం వల్ల దిల్లీలో జరిగిన ఇండియా కూటమి ఎంపీల నిరసన ర్యాలీలో తాను పాల్గొనలేకపోయానని థరూర్ తెలిపారు. అయితే దూరంగా ఉన్నప్పటికీ తన మద్దతు రాహుల్ గాంధీ, నిరసనకారులకే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

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SHASHI THAROOR ON RAHUL ARREST
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