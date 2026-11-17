మోదీ సర్కార్ ప్రజావ్యతిరేక విధానాలే- అదుపులేని ద్రవ్యోల్బణానికి కారణం: కాంగ్రెస్
Congress On Runaway Inflation : ప్రభుత్వ ఆర్థిక నిర్వహణ లోపాలు, ప్రజా వ్యతిరేకమైన విధానాలే విపరీతమైన ధరల పెరుగుదలకు దారితీశాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.
Published : November 17, 2026 at 3:28 PM IST
ప్రభుత్వ ఆర్థిక నిర్వహణ లోపాలు, ప్రజా వ్యతిరేకమైన విధానాలే విపరీతమైన ధరల పెరుగుదలకు దారితీశాయని కాంగ్రెస్ మంగళవారం ఆరోపించింది. అయితే, ఈ సంక్షోభ సమయంలో కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కేవలం రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నారని విమర్శించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్) జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా వ్యాఖ్యానించారు.
महंगाई से घर बेहाल, कारोबारों पर ताला! मोदी सरकार की आर्थिक बदइंतज़ामी और जनविरोधी नीतियों के कारण बेलगाम महंगाई ने आम जनता और कारोबारियों, दोनों की कमर तोड़ दी है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक, 61% परिवारों का मासिक खर्च 20% से ज़्यादा बढ़ गया है। 74% लोग गैर-ज़रूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं और 50% लोग ज़रूरी सामान भी कम खरीदने को मजबूर हैं। पिछले एक साल में घी-तेल की कीमतों में 75%, सब्ज़ियों में 73%, चावल-गेहूं और अनाज में 71%, दूध और डेयरी उत्पादों में 65% और दालों में 62% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है! दूसरी ओर, केवल नोएडा में अमेरिकी टैरिफ, महंगे कच्चे माल और सरकारी अनदेखी के चलते एक साल में 200 गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, इससे पूरे देश में कपड़ा उद्योग की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। महंगाई के सभी आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जनता की थाली सिकुड़ रही है और कारखानों पर ताले लग रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता और अहंकार की हद देखिए कि इस संकट के बीच भी उन्हें सिर्फ राजनीति की चिंता है। जनता की समस्याओं को स्वीकार कर राहत देने की कोई पहल तक नहीं की जा रही है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 17, 2026
"గత ఏడాది కాలంలో ధరలు భారీగా పెరిగాయి. నెయ్యి, వంట నూనెల ధరలు 75 శాతం, కూరగాయల ధరలు 73 శాతం, బియ్యం, గోధుమలు, ఇతర ధాన్యాల ధరలు 71 శాతం, పాలు, పాల ఉత్పత్తుల ధరలు 65 శాతం, పప్పుధాన్యాల ధరలు 62 శాతం పెరిగాయి. అంతేకాదు, కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, గతేడాదితో పోలిస్తే ప్రతి పది కుటుంబాల్లో ఆరు కుటుంబాలు గృహ అవసరాల కోసం 20 శాతం ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నాయి. విపరీతమైన ధరల పెరుగుదలతో సామాన్య కుటుంబాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయి. వ్యాపార వర్గాలు కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. 74 శాతం మంది ప్రజలు అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకుంటున్నారు. 50 శాతం మంది కనీస అవసరాలకు సంబంధించిన వస్తువుల కొనుగోళ్లను కూడా తగ్గించుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి