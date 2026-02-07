ETV Bharat / bharat

బస్తర్​లో భయం పోయింది- ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల నక్స్​లైట్లు లొంగిపోతున్నారు: ముర్ము

బస్తర్​లో పండువ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి- నక్సలిజంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ముర్ము

Droupadi Murmu On Naxalism
President Droupadi Murmu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 1:15 PM IST

1 Min Read
Droupadi Murmu On Naxalism : నక్సలిజం వల్ల యువత, గిరిజనులు, దళితులు భారీగా నష్టపోయారని అని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారు. మావోయిస్టులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాత్మక చర్యల వల్ల బస్తర్​లో భయం, అపనమ్మకం తొలగిపోయాయని తెలిపారు. అలాగే పెద్ద సంఖ్యలో నక్స్​లైట్లు లొంగిపోయారని పేర్కొన్నారు. అందరిలా సాధారణమైన జీవితం గడిపేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని వివరించారు. ఛత్తీస్​గఢ్​లోని జగదల్‌పుర్​లో శనివారం 'పండుమ్' కార్యక్రమ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రసంగిస్తూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"బస్తర్ సహజ సౌందర్యం, సాంస్కృతిక సంపద ప్రపంచాన్ని ఆకర్షిస్తుంది. అయితే, మావోయిజం కారణంగా ప్రాంతం ఎన్నో సంవత్సరాలు నష్టపోయింది. అత్యధికంగా నష్టపోయింది యువత, గిరిజనులు, దళితులే. మావోయిస్టులపై కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాత్మక చర్యల వల్ల భయం, అనుమానాల వాతావరణం ముగిసింది. మావోయిస్టులతో సంబంధం ఉన్న చాలా మంది ఇప్పుడు హింసను విడిచిపెడుతున్నారు. గతంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మావోయిజాన్ని స్వీకరించిన వారు ఇప్పుడు ఆయుధాలను వదులుకుని ప్రధాన స్రవంతిలోకి తిరిగి వస్తున్నారు. వారికి ప్రభుత్వం పునరావాసం కల్పిస్తోంది. నేడు, బస్తర్‌లో అభివృద్ధి జరుగుతోంది. సంవత్సరాలుగా మూసివేసిన పాఠశాలలు తిరిగి తెరుస్తున్నారు. దీంతో పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, రోడ్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఆరోగ్య సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. హింసను విడిచిపెట్టి ప్రధాన స్రవంతిలోకి తిరిగి వచ్చిన వారిని నేను స్వాగతిస్తున్నా" అని ద్రౌపదీ ముర్ము తెలిపారు.

