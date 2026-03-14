కాంగ్రెస్ది బాధ్యతారాహిత్యం- ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది: మోదీ
ప్రపంచ ఘర్షణల ప్రభావం ప్రజలపై పడకుండా కేంద్రం కృషి చేస్తోంది- కాంగ్రెస్ మాత్రం భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది- ప్రధాని మోదీ విమర్శలు
Published : March 14, 2026 at 1:02 PM IST
Modi Assam Visit Updates : ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న యుద్ధాల వల్ల తలెత్తే ప్రభావాలు దేశ ప్రజలపై పడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం అన్నారు. అయితే భారత్ సాధిస్తున్న వేగవంతమైన అభివృద్ధిని జీర్ణించుకోలేని కొన్ని అంతర్జాతీయ శక్తుల చేతుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక కీలు బొమ్మగా మారిందని, అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధవాతావరణం నెలకొన్న తరుణంలో, బాధ్యతారాహిత్యంగా దేశంలో భయాందోళనలు సృష్టించేదుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అసోంలోని సిల్చార్లో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించిన మోదీ, కాంగ్రెస్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలను తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేసిందని మండిపడ్డారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన సమయంలో బరాక్ వ్యాలీకి సముద్ర మార్గం లేకుండా సరిహద్దు గీశారని, దీని వల్ల ఆ ప్రాంతానికి సముద్ర మార్గం లేకుండా పోయిందని ఆయన అన్నారు.
#WATCH | Silchar, Assam: PM Narendra Modi says, " nowadays, conditions of war prevail all around the world. our government is making every possible effort to ensure that the citizens of our country face the fewest hardships possible. our objective is to minimise the impact of this… pic.twitter.com/gQlE3iivDF— ANI (@ANI) March 14, 2026
"ప్రపంచంలో అనేకు యుద్ధాలు జరుగుతున్న తరుణంలో, మన దేశ ప్రజలపై వాటి ప్రభావం పడకుండా ఉండేలా చూడడానికి మా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ కూడా ఒక బాధ్యతాయుతమైన రాజకీయ పార్టీగా వ్యవహరించి ఉండాల్సింది. కానీ అది దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. ప్రజల్లో అభద్రతా భావాన్ని, భయాందోళనలను పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
అసోంను నిర్లక్ష్యం చేశారు!
'కాంగ్రెస్ పార్టీకి అసోం గురించి గానీ, దేశం గురించి గానీ ఎలాంటి విజన్ (దూరదృష్టి) లేదు. నన్ను దూషించడం, అబద్ధాలు, వదంతులు ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడం మాత్రమే ఆ పార్టీ వారికి తెలుసు' అని మోదీ విమర్శించారు.
#WATCH | Silchar, Assam: PM Narendra Modi says, " the congress party had left the north east to its own fate. when the country attained independence, the congress permitted the drawing of the boundary in such a manner that the barak valley’s vital link to the sea was completely… pic.twitter.com/Xw0aO3Mbxt— ANI (@ANI) March 14, 2026
"ఒకప్పుడు బరాక్ వ్యాలీ వ్యాపార, వాణిజ్య కేంద్రంగా విరాజిల్లింది. కానీ కాంగ్రెస్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలను గాలికి వదిలేసినట్లే, బరాక్ వ్యాలీని కూడా బలహీనపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన సమయంలో, బరాక్ వ్యాలీకి సముద్ర మార్గం లేకుండా అడ్డుకుంటూ, ఒక సరిహద్దు రేఖ గీశారు. దానికి కాంగ్రెస్ అనుమతించింది. ఈ విధంగా ఒకప్పుడు పారిశ్రామిక కేంద్రంగా పేరు గాంచిన బరాక్ వ్యాలీ, దాని బలాన్ని, వైభవాన్ని కోల్పోయేలా కాంగ్రెస్ చేసింది. స్వాతంత్ర్యం తరువాత దశాబ్దాలపాటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రాంతాన్ని ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదు. అందుకే ఇప్పుడు బీజేపీ సర్కార్ ఆ పరిస్థితిని మార్చడానికి కృషి చేస్తోంది."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
కాంగ్రెస్ పార్టీ అసోం రాష్ట్ర యువతను హింస, ఉగ్రవాదం వైపు మళ్లించిందని మోదీ ఆరోపించారు. కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం యువతకు అపారమైన అవకాశాలను కల్పించిందని పేర్కొన్నారు. "కాంగ్రెస్ ఆలోచనలు ఎక్కడ ఆగిపోతాయో, అక్కడి నుంచే మా పని ప్రారంభమవుతుంది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే బీజేపీ ప్రధాన మంత్రమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం
ఈశాన్య భారతదేశంలో మొదటి యాక్సెస్-కంట్రోల్డ్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఫోర్ లేన్ హై-స్పీడ్ కారిడార్ అయిన షిల్లాంగ్-సిల్చార్ కారిడార్కు మోదీ శనివారం భూమి పూజ చేశారు. సుమారు రూ.22,860 కోట్ల పెట్టుబడితో చేపట్టిన ఈ 166 కి.మీ ప్రాజెక్టు, మేఘాలయ-అసోం మధ్య మెరుగైన మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీని వల్ల గువాహటి నుంచి సిల్చార్ మధ్య ప్రయాణ సమయం సుమారు 8.5 గంటల నుంచి దాదాపు 5 గంటలకు తగ్గుతుంది.
దీనితోపాటు సిల్చార్లోని ఎన్హెచ్-306పై ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు కూడా మోదీ భూమి పూజ చేశారు. అసోంలో వ్యవసాయ విద్య, పరిశోధనలను మరింత బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో కరీంగంజ్ జిల్లాలోని పథర్కండిలో కొత్త అగ్రికల్చర్ కాలేజీకి కూడా ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు.
