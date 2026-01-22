ETV Bharat / bharat

రైతుల తర్వాత ఇప్పుడు కార్మికులా?- MGNREGA రద్దుపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్

నల్ల చట్టాల మాదిరిగానే కొత్త కుట్ర- అదానీ, అంబానీల కోసమే ఇదంతా- మహాత్మా గాంధీ పేరును చెరిపేసే ప్రయత్నం- బడ్జెట్ సమావేశాల్లో తేల్చుకుంటాం: మల్లికార్జున ఖర్గే

Rahul Gandhi slams MGNREGA Repeal
Rahul Gandhi slams MGNREGA Repeal (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi slams MGNREGA Repeal : కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పేదల పొట్టకొట్టేలా వ్యవహరిస్తోందని, గతంలో రైతులపై ప్రయోగించిన అస్త్రాలనే ఇప్పుడు నిరుపేద కార్మికులపై ప్రయోగిస్తోందని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావడం వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగి ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. గురువారం న్యూదిల్లీలో జరిగిన 'జాతీయ ఉపాధి హామీ కార్మికుల సదస్సు'లో పాల్గొన్న రాహుల్, మోదీ సర్కార్ తీరును ఎండగట్టారు. గతంలో నల్ల వ్యవసాయ చట్టాలను తెచ్చి రైతులను ఇబ్బంది పెట్టినట్లే, ఇప్పుడు కొత్త చట్టంతో కూలీలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

రైతుల్లాగే పోరాడాలి
నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు పోరాడినట్లు కార్మికులు ఉద్యమించాలని రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. "కొన్నేళ్ల క్రితం మోదీ ప్రభుత్వం మూడు నల్ల వ్యవసాయ చట్టాలను తెచ్చింది. అప్పుడు దేశంలోని రైతులంతా ఏకమయ్యారు. ప్రభుత్వంపై ఉమ్మడిగా ఒత్తిడి తెచ్చారు. దీంతో కేంద్రం దిగిరాక తప్పలేదు. ఆ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకుంది. ఇప్పుడు మీ వంతు వచ్చింది. కార్మికులంతా ఏకమైతేనే ప్రభుత్వం దిగి వస్తుంది. కొత్తగా తెచ్చిన వీబీ-జీ రామ్ జీ చట్టాన్ని రద్దు చేసేదాకా పోరాడాలి" అని రాహుల్ పిలుపునిచ్చారు.

దేశ సంపదను కార్పొరేట్లకు దోచిపెడుతున్నారని రాహుల్ విమర్శించారు. "మోదీ కోరుకుంటున్న 'భారతదేశ మోడల్' చాలా ప్రమాదకరమైనది. దేశంలోని ఆస్తులన్నీ కొద్దిమంది చేతుల్లోనే ఉండాలి. పేద ప్రజలంతా అదానీ, అంబానీలపై ఆధారపడి బతకాలి. ఇదే బీజేపీ విధానం. ఒక రాజు మాత్రమే అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేలా వ్యవస్థను మారుస్తున్నారు. పేదలకు హక్కులు ఉండకూడదన్నదే వారి ఉద్దేశం" అని రాహుల్ దుయ్యబట్టారు.

పంచాయతీల అధికారాలకు కత్తెర
ఉపాధి హామీ పథకం కాన్సెప్ట్‌ను చంపేస్తున్నారని రాహుల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "యూపీఏ హయాంలో మేం తెచ్చిన ఉపాధి హామీ చట్టం పేదలకు హక్కు కల్పించింది. ఎవరికైతే పని అవసరమో వారికి కచ్చితంగా పని దొరకాలి. ఈ పథకం అమలు బాధ్యత పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ చేతిలో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మోదీ ప్రభుత్వం ఆ కాన్సెప్ట్‌ను చంపేస్తోంది. కొత్త చట్టం ప్రకారం, పని ఎవరికి ఇవ్వాలి? నిధులు ఎవరికి ఇవ్వాలి? అనేది కేంద్రమే నిర్ణయిస్తుంది. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. కార్మికులకు దక్కాల్సిన డబ్బును కాంట్రాక్టర్లకు, అధికారులకు మళ్లిస్తారు" అని రాహుల్ ఆరోపించారు.

'పేరు కూడా గుర్తురావడం లేదు'
కొత్త చట్టం పేరుపై రాహుల్ సెటైర్లు వేశారు. కేంద్రం తెచ్చిన 'వికసిత్ భారత్ - గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అజీవికా మిషన్' పేరును పలకడానికి రాహుల్ ఇబ్బంది పడ్డారు. "ఆ చట్టం పేరు నాకు గుర్తురావడం లేదు. ఏంటది?" అని సదస్సులో ఉన్నవారిని అడిగారు. అంత క్లిష్టమైన పేరు పెట్టి, అసలు పథకాన్ని నీరుగారుస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

మహాత్ముడిని మర్చిపోయేలా - ఖర్గే
ఈ సదస్సులో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా ప్రసంగించారు. "ఉపాధి హామీ పథకాన్ని రద్దు చేయడం అంటే, మహాత్మా గాంధీ పేరును ప్రజల జ్ఞాపకాల నుంచి చెరిపేయడమే. గ్రామ స్వరాజ్ అనే భావనను దెబ్బతీయడమే వీరి లక్ష్యం. కొత్త చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా అడ్డుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపై ఉంది. త్వరలో జరగబోయే పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తుతాం. దీనిపై ప్రభుత్వం అంతు చూస్తాం. గట్టిగా పోరాడతాం" అని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు.

మట్టితో ప్రతిజ్ఞ
సదస్సుకు దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ఉపాధి హామీ కార్మికులు తమ వెంట పిడికెడు మట్టిని తీసుకొచ్చారు. రాహుల్ గాంధీ, ఖర్గేల సమక్షంలో ఆ మట్టిని మొక్కల్లో వేసి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. తమ హక్కుల కోసం పోరాడతామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. కాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జనవరి 10 నుంచి 'ఎమ్‌జీఎన్‌ఆర్ఈజీఏ బచావో సంగ్రామ్' పేరుతో దేశవ్యాప్త ఉద్యమాన్ని చేపట్టింది. 45 రోజుల పాటు ఈ నిరసనలు కొనసాగుతాయి. కొత్త చట్టాన్ని రద్దు చేసి, పాత ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని యథాతథంగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. పని హక్కును కాపాడాలని, పంచాయతీలకే అధికారాలు ఇవ్వాలని కోరుతోంది.

TAGGED:

KHARGE SLAMS MGNREGA REPEAL
RAHUL ON MGNREGA REPEAL
KHARGE ON MGNREGA REPEAL
RAHUL GANDHI ON BJP
RAHUL GANDHI SLAMS MGNREGA REPEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.