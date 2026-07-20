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మోదీ ప్రభుత్వం బలప్రయోగంతో గొంతులను నొక్కేస్తోంది: ఖర్గే

పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు 2026- అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీ- నీట్​ పేపర్​ లీకేజీలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్న ప్రతిపక్షాలు

Kharge
Kharge (Sansad TV)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 12:28 PM IST

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Congress Slams Govt Over NEET Leak : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల మొదటి రోజే, రాజ్యసభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల అక్రమాలు, నీట్ పేపర్​ లీక్​లపై మాట్లాడకుండా ప్రభుత్వ బలప్రయోగానికి దిగుతోందని, ప్రశ్నించే గొంతులను నొక్కేస్తోందని ఆరోపించారు. నీట్​ పేపర్ లీక్ అనేది లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయమని ఖర్గే అన్నారు. ఇందుకోసం దిల్లీలోని జంతర్​ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నిరసన కార్యక్రమాల గురించి ఆయన పార్లమెంట్​లో ప్రస్తావించారు.

"నీట్ పేపర్ లీక్​ అనేది లక్షలాది విద్యార్థులకు సంబంధించిన విషయం. అందుకే వారి భవిష్యత్తు కోసం మాట్లాడుతున్నాను. ఈ కారణం చేతనే వేలాది మంది విద్యార్థులు జంతర్ మంతర్ వద్ద గుమిగూడారు. అక్కడ లాఠీఛార్జ్​ జరిగింది. ప్రభుత్వం బలప్రయోగానికి దిగుతోంది. గొంతులను నొక్కేయాలని చూస్తోంది. వారిని అక్కడి నుంచి తరిమివేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది" అని మల్లికార్జున ఖర్గే సభలో అన్నారు. నీట్​ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాలపై, విద్యార్థుల నిరసనలపై చర్చ జరపాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. అలాగే అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీపై కూడా చర్చించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నినాదాలు చేశాయి. దీనితో రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్​ సభను వాయిదా వేశారు.

అయోధ్య విరాళాల చోరీ
అంతకు ముందు అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల చోరీ, పేపర్ లీకేజీలపై మోదీ సర్కార్​ను నిలదీయాలని ఇండియా కూటమి ప్రతిజ్ఞ చేసింది. ప్రజల హక్కుల కోసం తాము తీవ్రంగా పోరాడతామని పేర్కొంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కావడానికి ముందు, మల్లికార్జున ఖర్గే ఛాంబర్​లో ఇండియా కూటమి ఫ్లోర్ లీడర్లు సమావేశమయ్యారు. పార్లమెంట్​ ఉభయ సభల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో ఖర్గేతో పాటు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, గౌరవ్​ గొగోయ్​, జైరాం రమేశ్​, సమాజ్​వాదీ పార్టీకి చెందిన ధర్మేంద్ర యాదవ్​, ఎన్​సీపీ (శరద్​ పవార్​) నేత సుప్రియా సూలే, టీఎంసీ ఎంపీలు సౌగతా రాయ్​, సాగరికా ఘోష్​, శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్​ రౌత్​, జేఎంఎం నేత మహువా మాజీ, సీపీఐ(ఎం) నేతలు జాన్ బ్రిట్టాస్​, పి.సంతోష్​ కుమార్​ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశం అనంతరం ఖర్గే, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

"శ్రీరామ మందిర నిర్మాణం కోసం కోట్ల మంది భక్తులు తమ కష్టార్జితాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. ఆ విరాళాలను చోరీ చేశారు. ఇది భక్తుల విశ్వాసాన్ని వంచించడమే. వారికి న్యాయం జరగాలి. దీనిపై వెంటనే స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరిపించి, పూర్తి లెక్కలను ప్రజల ముందు ఉంచాలి. అలాగే పేపర్​ లీక్​ల విషయానికి వస్తే, 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు దేశంలో 152 పేపర్ లీకేజీ ఘటనలు జరిగాయి. దీని వల్ల 25 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందుకే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ను ఆ పదవి నుంచి తొలగించాలి" అని ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు. అలాగే దేశంలోని 3.5 కోట్ల మంది వాహనదారులను ఇథనాల్​ కలిపిన పెట్రోల్ వాడాలని మోదీ సర్కార్​ బలవంతం చేస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. దీనిని ఒక ప్రయోగంగా పిలుస్తూ, ప్రజల కష్టార్జితాన్ని లూటీ చేసే సాధనంగా మోదీ సర్కార్​ వాడుకుంటోందని ఖర్గే విమర్శించారు.

మోదీ నీతిసూత్రాలపై జైరాం రమేశ్ ఫైర్​
మరోవైపు, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల ముందు, ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రసంగాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. మోదీ నీతి సూత్రాలు వల్లె వేశారు కానీ, నీట్​ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాలు, రామ మందిర విరాళాల చోరీ లాంటి ముఖ్యమైన అంశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరించారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు మోదీ ప్రభుత్వం నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్​) ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేస్తూ, మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగ సమాఖ్య వ్యవస్థను దెబ్బతీయడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తోందని ఎక్స్ వేదికగా ఆరోపించారు.

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