మోదీ ప్రభుత్వం బలప్రయోగంతో గొంతులను నొక్కేస్తోంది: ఖర్గే
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు 2026- అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీ- నీట్ పేపర్ లీకేజీలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్న ప్రతిపక్షాలు
Published : July 20, 2026 at 12:28 PM IST
Congress Slams Govt Over NEET Leak : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల మొదటి రోజే, రాజ్యసభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల అక్రమాలు, నీట్ పేపర్ లీక్లపై మాట్లాడకుండా ప్రభుత్వ బలప్రయోగానికి దిగుతోందని, ప్రశ్నించే గొంతులను నొక్కేస్తోందని ఆరోపించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ అనేది లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయమని ఖర్గే అన్నారు. ఇందుకోసం దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నిరసన కార్యక్రమాల గురించి ఆయన పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించారు.
#WATCH | Delhi: Rajya Sabha adjourned to meet again at 12 Noon today.— ANI (@ANI) July 20, 2026
Leader of the Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge says, "You have allowed me to present my views regarding this paper leak and the NEET examination scandal. This is a matter concerning students; I am… pic.twitter.com/2bRWp771zI
"నీట్ పేపర్ లీక్ అనేది లక్షలాది విద్యార్థులకు సంబంధించిన విషయం. అందుకే వారి భవిష్యత్తు కోసం మాట్లాడుతున్నాను. ఈ కారణం చేతనే వేలాది మంది విద్యార్థులు జంతర్ మంతర్ వద్ద గుమిగూడారు. అక్కడ లాఠీఛార్జ్ జరిగింది. ప్రభుత్వం బలప్రయోగానికి దిగుతోంది. గొంతులను నొక్కేయాలని చూస్తోంది. వారిని అక్కడి నుంచి తరిమివేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది" అని మల్లికార్జున ఖర్గే సభలో అన్నారు. నీట్ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాలపై, విద్యార్థుల నిరసనలపై చర్చ జరపాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. అలాగే అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీపై కూడా చర్చించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నినాదాలు చేశాయి. దీనితో రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ సభను వాయిదా వేశారు.
అయోధ్య విరాళాల చోరీ
అంతకు ముందు అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల చోరీ, పేపర్ లీకేజీలపై మోదీ సర్కార్ను నిలదీయాలని ఇండియా కూటమి ప్రతిజ్ఞ చేసింది. ప్రజల హక్కుల కోసం తాము తీవ్రంగా పోరాడతామని పేర్కొంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కావడానికి ముందు, మల్లికార్జున ఖర్గే ఛాంబర్లో ఇండియా కూటమి ఫ్లోర్ లీడర్లు సమావేశమయ్యారు. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో ఖర్గేతో పాటు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, గౌరవ్ గొగోయ్, జైరాం రమేశ్, సమాజ్వాదీ పార్టీకి చెందిన ధర్మేంద్ర యాదవ్, ఎన్సీపీ (శరద్ పవార్) నేత సుప్రియా సూలే, టీఎంసీ ఎంపీలు సౌగతా రాయ్, సాగరికా ఘోష్, శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్ రౌత్, జేఎంఎం నేత మహువా మాజీ, సీపీఐ(ఎం) నేతలు జాన్ బ్రిట్టాస్, పి.సంతోష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశం అనంతరం ఖర్గే, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
"శ్రీరామ మందిర నిర్మాణం కోసం కోట్ల మంది భక్తులు తమ కష్టార్జితాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. ఆ విరాళాలను చోరీ చేశారు. ఇది భక్తుల విశ్వాసాన్ని వంచించడమే. వారికి న్యాయం జరగాలి. దీనిపై వెంటనే స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరిపించి, పూర్తి లెక్కలను ప్రజల ముందు ఉంచాలి. అలాగే పేపర్ లీక్ల విషయానికి వస్తే, 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు దేశంలో 152 పేపర్ లీకేజీ ఘటనలు జరిగాయి. దీని వల్ల 25 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందుకే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను ఆ పదవి నుంచి తొలగించాలి" అని ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు. అలాగే దేశంలోని 3.5 కోట్ల మంది వాహనదారులను ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ వాడాలని మోదీ సర్కార్ బలవంతం చేస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. దీనిని ఒక ప్రయోగంగా పిలుస్తూ, ప్రజల కష్టార్జితాన్ని లూటీ చేసే సాధనంగా మోదీ సర్కార్ వాడుకుంటోందని ఖర్గే విమర్శించారు.
మోదీ నీతిసూత్రాలపై జైరాం రమేశ్ ఫైర్
మరోవైపు, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల ముందు, ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రసంగాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. మోదీ నీతి సూత్రాలు వల్లె వేశారు కానీ, నీట్ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాలు, రామ మందిర విరాళాల చోరీ లాంటి ముఖ్యమైన అంశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరించారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు మోదీ ప్రభుత్వం నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేస్తూ, మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగ సమాఖ్య వ్యవస్థను దెబ్బతీయడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తోందని ఎక్స్ వేదికగా ఆరోపించారు.
The PM started off the Monsoon Session of Parliament with his usual litany of platitudes.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 20, 2026
What the PM failed to mention are the following issues, which the Opposition is committed to raising -
i. The massive Chanda Chori Aastha Dhoka at the Ram Mandir in Ayodhya executed by…
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