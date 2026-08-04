మెటా గ్లోబల్ బృందానికి కేంద్రం మరోసారి సమన్లు
ఆగస్టు 5, 6 తేదీల్లో భారత్లో మెటా గ్లోబల్ బృందంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ సమావేశం- చైల్డ్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ మెటీరియల్, ప్రముఖుల అకౌంట్లపై తీసుకుంటున్న చర్యలపై చర్చ
Published : August 4, 2026 at 3:13 PM IST
Centre Summons Meta : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధికారిక ఖాతా పోస్టును ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ ద్వారా డిలిట్ చేసిన వ్యవహారంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ మాతృసంస్థ మెటాపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆగ్రహంతో ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ఆ సంస్థ గ్లోబల్ బృందానికి కేంద్రం మరోసారి సమన్లు జారీ చేసింది. ఈనెల 5, 6 తేదీల్లో విచారణకు రావాలని నోటీసులు ఇచ్చింది.
సిస్టమ్స్ అనుకున్న రీతిలో సమర్థంగా పనిచేసే విధంగా చూడాల్సిన బాధ్యత మెటాదేనన్న కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ తెలిపారు. అమెరికాలోని గ్లోబల్ లీడర్షిప్ దిల్లీ రావాలని సమన్లలో పేర్కొన్నారు. కేవలం 'సాంకేతిక లోపం' అని తప్పించుకోలేరని, కంటెంట్ మోడరేషన్ సాఫ్ట్వేర్పై వివరణ ఇవ్వాల్సిందేనని మెటాకు ఇచ్చిన సమన్లలో కృష్ణన్ స్పష్టంచేశారు. గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజాలు భారత్లో భారత చట్టాలకు లోబడి నడుచుకోవాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పారు. ప్రపంచంలో అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక సంస్థల్లో మెటా ఒకటని, అలాంటి సంస్థకు ఈ తరహా సమస్యలను సమర్థంగా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం ఉండాలని ఎస్. కృష్ణన్ అభిప్రాయపడ్డారు. కొన్ని వ్యవస్థలు ఆశించిన విధంగా ఎందుకు పనిచేయలేకపోతున్నాయి? సంస్థ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు ఏమిటి? వాటిని అధిగమించేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? అనే అంశాలపై ప్రభుత్వం స్పష్టత కోరనున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ప్రముఖుల ధృవీకరించిన ఖాతాల్లో కంటెంట్ను తొలగించాల్సి వస్తే తగిన భద్రతా వ్యవస్థలు ఉండాలని, ఇవన్నీ సమావేశంలో చర్చకు వస్తాయని తెలిపారు.
సీఎస్ఈఏఎం ప్రధాన అంశం
కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజిటల్ వేదికల్లో భద్రత, పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత నిర్వహణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న నేపథ్యంలో మెటా గ్లోబల్ బృందంతో జరగనున్న ఈ సమావేశం కీలకంగా మారింది. పిల్లల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన కంటెంట్ (CSEAM) నియంత్రణ, ప్రముఖుల ధృవీకరించిన ఖాతాలపై తీసుకునే చర్యలు, కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)తో రూపొందించిన కంటెంట్ వ్యాప్తి వంటి అంశాలపై వివరణ కోరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటి కోసం ఎలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తోందనే విషయంపై కూడా సమావేశంలో చర్చ జరగనుంది. తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల ప్రజాప్రతినిధులు లేదా ప్రముఖ వ్యక్తుల సమాచార ప్రసారం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు మెటా అనుసరిస్తున్న విధానాలను కూడా కేంద్రం తెలుసుకోనుంది
ఇన్స్టాగ్రామ్లో చెల్లింపు ప్రకటనల రూపంలో పిల్లల లైంగిక దోపిడీ, దుర్వినియోగానికి సంబంధించిన కంటెంట్ (CSEAM) కనిపించడంపై ఇప్పటికే మెటా తీవ్ర పరిశీలనను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ అంశంపై గతంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం కంపెనీకి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విద్యార్థుల పేపర్ లీక్ అంశంపై చేసిన ఫేస్బుక్ పోస్టు కొంతసేపు అందుబాటులో లేకపోవడం వివాదానికి దారితీసింది. ఈ ఘటన అనంతరం మెటా ఇండియా అధికారులను కేంద్రం పిలిపించగా, అనంతరం సంస్థ గ్లోబల్ బృందం నుంచి కూడా వివరణ కోరింది.
సోషల్ మీడియా వేదికలో అల్గోరిథమిక్ పక్షపాతం (Algorithmic Bias) ఉందని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో మెటాపై ఆరోపణలు చేసింది. కంటెంట్ నియంత్రణలో పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత వ్యవహారం, సాంకేతిక లోపాల నివారణ వంటి అంశాలపై ఆగస్టు 5-6 తేదీల్లో జరిగే సమావేశంలో సమగ్రంగా చర్చించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సీఎస్ఏఎం నియంత్రణ, ప్రముఖుల అకౌంట్ల భద్రత, ఏఐతో సృష్టించే తప్పుడు సమాచార నియంత్రణ వంటి అంశాలపై ఈ సమావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో సోషల్ మీడియా వేదికల విధానాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
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