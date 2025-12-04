ETV Bharat / bharat

'ప్రతిపక్ష నేతను ఎందుకు కలవనివ్వడం లేదు?'- పుతిన్ పర్యటనకు ముందు రాహుల్ విమర్శలు

కేంద్రప్రభుత్వానికి ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ

Putin India Visit Congress
Putin India Visit Congress (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 3:07 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 3:28 PM IST

Putin India Visit Congress : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ గురువారం సాయంత్రం భారత్‌కు రానుండగా, అందుకు కొన్ని గంటల ముందు కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించారు. విదేశీ అతిథులు భారత్‌ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు ప్రతిపక్ష నేతను కలవకూడదని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచిస్తోందని రాహుల్‌ ఆరోపించారు. ఇది పూర్తిగా అసురక్షిత భావ ఫలితమని ఆయన తెలిపారు.

రాజధాని దిల్లీలోని పార్లమెంట్‌ ప్రాంగణంలో మీడియాతో మాట్లాడిన రాహుల్‌ గాంధీ, "విజిటింగ్‌ డిగ్నిటరీలు సాధారణంగా ప్రతిపక్ష నేతను కూడా కలుస్తారు. ఇది చాలా కాలంగా ఉన్న పార్లమెంటరీ సంప్రదాయం. వాజపేయీ గారి సమయంలోనూ, మన్మోహన్‌ సింగ్‌ గారి సమయంలోనూ ఇదే జరిగింది. కానీ ప్రస్తుతం ఈ సంప్రదాయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ పాటించడం లేదు" అంటూ విమర్శించారు.

విదేశీ అతిథులు భారత్‌కు వచ్చినప్పుడు, తాను విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం ప్రతిపక్ష నేతను కలవొద్దని సూచిస్తోందనే సందేశం వస్తోందని రాహుల్‌ పేర్కొన్నారు. "మేం కూడా భారత్‌ను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాం. కేవలం ప్రభుత్వం మాత్రమే దేశాన్ని సూచించదు. విదేశీ నాయకులు ప్రతిపక్ష అభిప్రాయాలు కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం" అని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఇలా ఎందుకు చేస్తోందని అడిగిన ప్రశ్నకు రాహుల్‌, "ఇది వారి అసురక్షిత భావం తప్ప మరేం కాదు" అని సమాధానమిచ్చారు.

కేంద్రంపై ప్రియాంక గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు
రాహుల్‌ గాంధీ వ్యాఖ్యలకు అనుగుణంగానే కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కూడా స్పందించారు. "విజిటింగ్‌ డిగ్నిటరీలు ప్రతిపక్ష నేతను కలవడం ప్రోటోకాల్‌. ప్రజాస్వామ్యంలో కొన్ని నిబంధనలు, సంప్రదాయాలు ఉంటాయి. ఇవి పాటించాల్సిందే" అని ఆమె అన్నారు. "కానీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రతి విషయంలోనూ ఒకే ధోరణి చూపుతోంది. అన్ని వ్యవస్థలను తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలి, ఇతర స్వరాలకు స్థలం ఇవ్వకూడదు, ప్రజాస్వామ్య పరిపాట్లను చెరిపేయాలన్నట్లు చూస్తోంది. ఇలాంటి చర్యలు ప్రభుత్వంలోని అసురక్షిత భావానికే సూచిక" అంటూ ప్రియాంక గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. "విదేశీ నాయకులు భారత్‌కు వచ్చినప్పుడు ప్రతిపక్ష నేతను కలవడం సాధారణ సంప్రదాయం. దీనిని ఎందుకు మార్చాలి? ఏ అసురక్షిత భావం కోసం ఆ నిబంధనలను విస్మరించాలి?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు.

పుతిన్‌ పర్యటన నేపథ్యం
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ గురువారం సాయంత్రం దిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శుక్రవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఆయన శిఖరాగ్ర భేటీ జరగనుంది. పుతిన్ పర్యటనలో ప్రధానంగా రక్షణ రంగ సహకారం, భారత్‌- రష్యా వాణిజ్యాన్ని ఇతర దేశ ఒత్తిడి నుంచి రక్షించే వ్యూహాలు, చిన్న పరిమాణ అణు రియాక్టర్లలో సహకార అవకాశాలు ప్రధాన అంశాలుగా ఉండనున్నాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రష్యాతో భారత్‌ సంబంధాలు కొనసాగుతుండగా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడ్డ అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో ఈ పర్యటనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం వచ్చింది.

Last Updated : December 4, 2025 at 3:28 PM IST

