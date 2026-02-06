విద్యార్థుల కోసం టీచర్ వినూత్న ప్రయత్నం- ప్రతిరోజూ హార్మోనియం వాయిస్తూ!
స్కూల్కు హాజరు కాని విద్యార్థుల కోసం వినూత్న కార్యక్రమం చేపడుతున్న బిహార్ టీచర్- హార్మోనియం వాయిస్తూ విద్య పట్ల అవగాహన కల్పిస్తున్న ఊపాధ్యాయుడు
Published : February 6, 2026 at 1:20 PM IST
Bihar Teacher Motivates Students with Music : ప్రతి విద్యార్థికి చదువు అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే విద్యతోనే వారు తమ జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చు. అయితే కొందరు విద్యార్థులు పలు కారణాల వల్ల స్కూల్కు వెళ్లేందుకు ఇష్టపడరు. అలాంటి వారి కోసం బిహార్లోని గయా జిల్లాకు చెందిన ఓ టీచర్ వినూత్న కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఊరిలో హార్మోనియం వాయిస్తూ విద్య పట్ల స్టూడెంట్స్కు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అలాగే స్కూల్కు హాజరుకాని విద్యార్థులను బడిబాట పట్టిస్తున్నారు.
గయా జిల్లా కేంద్రానికి 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో పిప్రాహి గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరిలో 150కి పైగా ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఆ గ్రామం చుట్టూ దట్టమైన కొండలు ఉంటాయి. అలాగే ఒకప్పుడు ఆ ఊరిపై నక్సల్స్ ప్రభావం బాగా ఉండేది. అయితే అక్కడి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 2025 నుంచి రామ్జీత్ కుమార్ సంస్కృతం టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు.
హార్మోనియం ప్లే చేస్తున్న టీచర్
రామ్జీత్ రాకముందు ఆ స్కూల్కు వచ్చే విద్యార్థుల హాజరు చాలా తక్కువ ఉండేది. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తమ తల్లిదండ్రులతో పనులకు వెళ్లిపోవడం, పాఠశాల రాకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండిపోయేవారు. అయితే రామ్జీత్ వచ్చాక పరిస్థితి మారింది. స్టూడెంట్స్, వారి తల్లిదండ్రులు చదువుపై అవగాహన కల్పించేందుకు హార్మోనియంతో మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారు. 'స్కూల్ చలో తుమ్' (పాఠశాలకు వెళ్దాం) అని సాంగ్ను హార్మోనియంతో వాయిస్తారు. ఈ వినూత్న కార్యక్రమం సత్ఫలితాలనిస్తోంది.
పెరిగిన విద్యార్థుల హాజరు శాతం
పిప్రాహి స్కూల్లో దాదాపు 600 మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. అందులో మిడిల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ 300 మంది, హైస్కూల్, ప్లస్ టూ స్టూటెంట్ మరో 300 మంది. గతంలో హాజరు తక్కువగా ఉన్న ఈ స్కూల్లో రామ్జీత్ ప్రయత్నం తర్వాత హాజరు శాతం పెరిగింది. ఇప్పుడు మిడిల్ స్కూల్ విద్యార్థులు 200-250 మంది విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ స్కూల్కు హాజరవుతున్నారు.
మద్దతుగా తోటి టీచర్స్
అయితే రామ్జీత్ ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి విద్యార్థులు, స్కూల్ టీచర్స్, ప్రధానోపాధ్యాయుడు అందరూ మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. రామ్జీత్ మెడలో హార్మోనియం వేసుకుంటారు. దాంతో గ్రామ వీధుల్లో సంగీతాన్ని ప్లే చేస్తారు. ఒక విద్యార్థి డ్రమ్, మరొకరు బెల్, ఇంకొకరు ప్లకార్డు పట్టుకుంటారు. ఉపాధ్యాయుడు హార్మోనియం వాయించగానే, విద్యార్థులు డ్రమ్ కొట్టడం ప్రారంభిస్తారు. ఇలా వినూత్నంగా విద్యపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు రామ్జీత్.
విద్యార్థుల హాజరును పెంచడానికి ఉపాధ్యాయులు భిన్నమైన ప్రయత్నాలు చేయాలని రామ్జీత్ తెలిపారు. ఈ రకమైన కార్యక్రమాల వల్ల స్టూడెంట్స్, టీచర్స్ మధ్య అంతరం కూడా తగ్గుతుందన్నారు. తమ కాలంలో టీచర్స్ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేసేవారు కాదని పేర్కొన్నారు. ఏదో ఒక విధంగా పిల్లల్లో చదువుపై ఆసక్తిని కలిగించడమే తాను చేపడుతున్న కార్యక్రమం వెనుకున్న ప్రధాన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. స్కూల్కు చాలా దూరంలో విద్యార్థులు ఇళ్ల ఉన్నాయని, అందుకే స్కూల్కు రాని స్టూడెంట్స్ తల్లిదండ్రులతో ప్రతిరోజు మాట్లాడటం సాధ్యం కాదన్నారు. అప్పుడే తాను హార్మోనియం వాయించే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నానన్నారు.
"విద్యార్థులు స్కూల్కు ఎందుకు రాలేదో తెలుసుకోవడం ఉపాధ్యాయుడి బాధ్యత. నేను ఈ స్కూల్కు వచ్చిన మొదట్లో విద్యార్థుల హాజరు శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది. హార్మోనియం వాయించే ఆలోచన సినిమాలోని ఓ సన్నివేశాన్ని చూసిన తర్వాత వచ్చింది. ఓ సీన్లో టీచర్ హార్మోనియం వాయించడం, విద్యార్థుల ఇళ్లకు వెళ్లి వారిని స్కూల్కు తీసుకురావడం జరిగింది. నాకు ఆ సన్నివేశం బాగా నచ్చింది. అప్పటి నుంచి నేను కూడా అలాగే చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాను. మేము మొదట హార్మోనియం వాయిస్తూ ఉర్లోకి వెళ్లినప్పుడు తమ పిల్లలను కూలీ పనులకు లేదా ఇతర పనులకు పంపించే తల్లిదండ్రులు మా గురించి చెడుగా మాట్లాడుకునేవారు. వారు అజ్ఞానం, పేదరికం కారణంగా అలా అంటున్నారని మాకు తెలుసు. అందుకే వారి మాటలకు మేము కోపం తెచ్చుకోలేదు" అని రామ్జీత్ తెలిపారు.
ఈ చొరవతో సానుకూల ఫలితాలు : గణేశ్ కుమార్
రామ్జీత్ హార్మోనియం వాయిస్తారని టీచర్ గణేశ్ కుమర్ తెలిపారు. ఆయనకు విద్యార్థులు, ఇతర ఉపాధ్యాయులు, స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు అరుణ్ కుమార్ పూర్తి మద్దతును ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. రామ్జీత్ చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన చొరవ సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తోందని అన్నారు.
విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు హర్షం
మరోవైపు, రామ్జీత్ చొరవ పట్ల విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు వారి పిల్లలను స్కూల్కు పంపమంటే ఈసడించుకున్న తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు తమ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకున్నారు. తమ పిల్లలను ప్రతిరోజూ స్కూల్కు పంపిస్తున్నారు. అలాగే విద్యార్థులు సైతం పాఠశాలకు రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నారు. దీంతో పిప్రాహిలోని స్కూల్లో విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెరిగింది.
