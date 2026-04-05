5కిలోల సిలిండర్లకు ఫుల్ డిమాండ్- 2వారాల్లో 6.6 లక్షలు సేల్
హర్మూజ్ మూసివేయడంతో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరాకు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర అంతరాయం- ఈ క్రమంలో 5 కిలోల సిలిండర్కు పెరిగిన ఆదరణ
Published : April 5, 2026 at 8:43 PM IST
LPG Supply News In India : పశ్చిమాసియాలో రగులుతున్న వేడి వల్ల వంటిళ్లలో మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేయడంతో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరాకు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ప్రజలు సిలిండర్ కోసం ఏజెన్సీల వద్ద భారులు తీరుతున్నారు. అయితే, ఎల్పీజీ సమస్య తలెత్తినప్పటి నుంచి 5 కిలోల సిలిండర్కు ఆదరణ పెరిగిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. మార్చి 23 నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 6.6 లక్షల సిలిండర్లు అమ్ముడైనట్లు గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ముఖ్యంగా వలస కార్మికుల కోసం సరఫరాను మెరుగుపరచడానికి 5 కేజీల ఎల్పీజీ సిలిండర్ల లభ్యతను విస్తరించినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.
అయితే, చెల్లుబాటయ్యే గుర్తింపు పత్రాలు చూపించడం ద్వారా సమీపంలోని ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల నుంచి వీటిని తీసుకోవచ్చని పేర్కొంది. మరోవైపు, ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఐదు కిలోల సిలిండర్లు దాదాపు 90 వేలు అమ్ముడయ్యాయని ఇంధన మంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించింది. సాధారణంగా ఐదు కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్లను ఎఫ్టీఎల్ (ఎఫ్టీఎల్) సిలిండర్లుగా పిలుస్తుంటారు. గృహ అవసరాలకు వినియోగించే 14.2 కిలోల సిలిండర్కు చెల్లింపుల అనంతరం, కొంత సబ్సిడీ వస్తుంది. అయితే, ఈ ఐదు కిలోల సిలిండర్ మాత్రం మార్కెట్ ధరకే విక్రయిస్తారు. దీనికోసం ఎలాంటి రుసుములు, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలు అవసరం లేదు. సమీపంలోని ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వద్ద దీన్ని తీసుకోవచ్చు.
గోదాముల నుంచి ఎల్పీజీ సిలిండర్ల అమ్మకాలపై నిషేధం!
మరోవైపు, గ్యాస్ డెలివరీ ప్రక్రియకు సంబంధించి దిల్లీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. గోదాముల నుంచి నేరుగా ఎల్పీజీ సిలిండర్ల అమ్మకాలపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు దిల్లీ ప్రభుత్వం ఆదివారం ప్రకటించింది. ఎవరైనా ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. గ్యాస్ కొరతను నివారించడానికి అలాగే, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసేందుకు ఎల్పీజీ సరఫరాను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు.
బుక్ చేసుకున్న సిలిండర్లను నిర్దేశిత సమయంలోగా ఇళ్లకు డెలివరీ చేస్తున్నందున, వినియోగదారులు గ్యాస్ ఏజెన్సీలు లేదా నిల్వ కేంద్రాల వద్దకు వెల్లకూడదని పేర్కొన్నారు. అలాగే, గ్యాస్ కేంద్రాల వద్ద గుంపులుగా చేరవద్దని సూచించారు. కాగా, దిల్లీలో ఎల్పీజీ సరఫరా పూర్తిగా స్థిరంగా, అదుపులో ఉందని రేఖా గుప్తా తెలిపారు. ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, వదంతులను నమ్మవద్దని తెలిపారు. అనవసర బుకింగ్లు చేయవద్దని, సరఫరా వ్యవస్థపై ఆధారపడాలని కోరారు.
అలాగే, సిలిండర్ అక్రమ నిల్వలను, బ్లాక్మార్కెటింగ్ వ్యాపారాన్ని అరికట్టేందుకు, 011-23-37-9836, 838-382-4659 హెల్ప్లైన్లతో కూడిన కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు గుప్తా తెలిపారు. మరోవైపు, అధికారుల ఆదేశాల ప్రకారం, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు, పంపిణీదారులకు పలు సూచనలు జారీ చేశాయి. నిల్వ కేంద్రాల నుంచి ఎలాంటి అమ్మకాలు చేయవద్దని, అది చట్టవిరుద్ధమని స్పష్టం చేశాయి.
అక్రమదారులపై కొరడా!
మరోవైపు, గ్యాస్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో కొన్నిచోట్ల అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ పెరిగింది. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి, అలాంటి వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. మార్చి నుంచి 50 వేలకు పైగా అక్రమంగా నిల్వఉంచిన సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. కాగా, దిల్లీ పోలీసులు 17 ప్రాంతాలపై దాడులు చేశారని, 76 గ్యాస్ ఏజెన్సీలు, నిల్వ కేంద్రాలను తనిఖీ చేశాయని కేంద్రం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. మరోవైపు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వద్ద ఎటువంటి గ్యాస్ కొరత లేదని, ఒక్క రోజే 51లక్షల సిలిండర్లు డెలివరీ చేశామని ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. అదేవిధంగా, ఆన్లైన్లోనే 95శాతం బుకింగ్లు వచ్చాయని వివరించింది.