అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం- రైతుల ప్రయోజనాలపై రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు: ప్రభుత్వ వర్గాలు
అమెరికా, భారత్ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందానికి అంగీకరించిన ఇరు దేశాలు- దీర్ఘకాలిక వైఖరికి భారత్ కట్టుబడి ఉంటుందని చెప్పిన ప్రభుత్వ వర్గాలు
Prime Minister Narendra Modi writes his remarks in the visitor book in the presence of U.S. President Donald Trump at the White House in Washington, DC, on Friday, February 14, 2025. ((File/IANS))
Published : February 3, 2026 at 2:13 PM IST
India US Trade Agreement : అమెరికా- భారత్ మధ్య జరిగిన వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పందించాయి. యూఎస్తో జరిగిన ఒప్పందంలో రైతుల ప్రయోజనాల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేదని వెల్లడించాయి. అదే సమయంలో వెనెజువెలా నుంచి చమురు కొనుగోలు అంశం కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాయి. వ్యవసాయ, పాల ఉత్పత్తులను దూరంగా ఉంచాలనే తమ దీర్ఘకాలిక వైఖరికి భారత్ కట్టుబడి ఉంటుందని తెలిపాయి.