'శాటిలైట్ సేవల్లో అందరికీ సమాన రూల్స్'- ఎలాన్ మస్క్ ఆరోపణలపై కేంద్రం ఘాటు స్పందన
India slams Elon Musk allegations : ఎలాన్ మస్క్ చేసిన ఆరోపణలపై భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సంస్థలకు ఒకే నిబంధనలు ఉంటాయని తెలిపింది.
Published : October 8, 2026 at 10:59 AM IST
India On Elon Musk Starlink Claims : భారత్లో తమ స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ సేవలను కొందరు అడ్డుకుంటున్నారంటూ ఎలాన్ మస్క్ చేసిన ఆరోపణలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని పేర్కొంది. దేశంలో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సేవలకు సంబంధించిన నిబంధనలు న్యాయబద్ధంగా, వివక్ష లేకుండా అమలవుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది. ప్రతి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ లైసెన్సుదారు తప్పనిసరిగా భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నట్లు నిరూపించుకోవాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పింది. ఈ మేరకు టెలికాం మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనను విడదుల చేసింది.
దేశంలో టెలికాం సేవలన్నింటికీ, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సేవలు సహా, న్యాయబద్ధమైన మరియు వివక్షరహిత అనుమతి వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఏదైనా ఒక సంస్థను లక్ష్యంగా చేసుకుని నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారనడం సరైనది కాదని స్పష్టం చేసింది. నియంత్రణ వ్యవస్థలో గానీ, దాని అమలులో గానీ వివక్ష ఉందన్న సూచనలకు ఎలాంటి ఆధారం లేదని పేర్కొంది. భారత్లో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సేవలను ప్రారంభించేందుకు ఇప్పటికే మూడు సంస్థలకు కేంద్రం లైసెన్సులు మంజూరు చేసింది. ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్తో పాటు రిలయన్స్కు చెందిన జియో శాట్కామ్, యూటెల్శాట్ వన్వెబ్ ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. అయితే లైసెన్స్ లభించడం మాత్రమే సేవలను వెంటనే ప్రారంభించేందుకు సరిపోదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. తదుపరి దశలో స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపు, భద్రతా అనుమతులు వంటి ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. లైసెన్స్ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సంస్థా నిర్దేశిత భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లు నిరూపించుకోవాలి. వినియోగదారుల భద్రతతో పాటు వారి డేటా రక్షణకు సంబంధించిన అవసరాలను సంస్థలు తీర్చేలా ఈ నిబంధనలను రూపొందించినట్లు టెలికాం శాఖ వివరించింది. ప్రస్తుతం మూడు లైసెన్సుదారుల భద్రతా అంచనా ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
A post is being circulated in social media regarding the fairness of India’s regulatory framework for satellite communication services and suggesting that it is being applied in a discriminatory manner. The Government has put in place a fair and non-discriminatory authorisation framework for all telecommunication services, including satellite communication services. Under this, telecom licences have been granted to three Global Mobile Personal Communication by Satellite services based on non-geosynchronous satellite orbit based satellite communications, as part of its commitment to enable provision of satellite communication services in India. Under the terms and conditions of license, every such licensee is required to demonstrate compliance with security conditions. This is aimed at ensuring that services provided meet various security requirements to ensure safety of all users and their data. Security assessment as part of this process is currently under way in respect of all the three licensees. As and when this process is completed for a licensed entity, it may proceed to the next step of seeking assignment of spectrum. At present, all the three entities are at broadly the same regulatory stage. As such, the suggestion that the framework or its application is unfair or discriminatory is baseless and misconceived: Ministry of Communications— ANI (@ANI) October 8, 2026
ఆ తర్వాతే స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపు
ఒక లైసెన్సుదారుకు భద్రతా పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాతే తదుపరి దశకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సెక్యూరిటీ సంబంధిత ప్రక్రియ పూర్తయిన అనంతరం స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపునకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని టెలికాం శాఖ తెలిపింది. ఈ ప్రక్రియలో ఏ సంస్థకూ ప్రత్యేక మినహాయింపు ఇవ్వడం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం స్టార్లింక్, జియో శాట్కామ్, యూటెల్శాట్ వన్వెబ్ మూడు సంస్థలూ దాదాపు ఒకే నియంత్రణ దశలో ఉన్నాయని కేంద్రం వెల్లడించింది. అందువల్ల స్టార్లింక్ విషయంలో మాత్రమే ప్రత్యేకంగా అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారనే వాదనకు ఆధారం లేదని తెలిపింది. నియంత్రణ వ్యవస్థ లేదా దాని అమలుపై వివక్ష ఆరోపణలు చేయడం నిరాధారమైనదే కాకుండా వాస్తవ పరిస్థితులను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడమేనని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
భారత్లో స్టార్లింక్ సేవలు ఎప్పుడు?
భారత్లో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను ప్రారంభించేందుకు స్టార్లింక్ చాలాకాలంగా ప్రయత్నిస్తోంది. సంస్థ ఇప్పటికే భారత్లో సేవల కోసం అవసరమైన మౌలిక వసతుల ఏర్పాటుపై దృష్టి పెట్టింది. అయితే వాణిజ్య సేవలు ప్రారంభించాలంటే నియంత్రణ, భద్రత, స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపు వంటి కీలక దశలను దాటాల్సి ఉంది. మరోవైపు ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2026లో పాల్గొన్న స్టార్లింక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లారెన్ డ్రేయర్ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. భారత భద్రతా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇక్కడి యూజర్ల డేటాను భారత్లోనే భద్రపరుస్తామని స్పష్టం చేశారు. వందల యాంటెన్నాలతో కూడిన 20 గేట్వే సైట్లను ఇప్పటికే భారత్లో సిద్ధం చేశామని ఆమె ప్రకటించారు.