OSM వివాదం- CBSE ఛైర్మన్, కార్యదర్శిపై బదిలీ వేటు
సీబీఎస్సీలో తలెత్తిన ఆన్స్క్రీన్ మార్కింగ్ వివాదం- కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం- సీబీఎస్ఈ ఛైర్మన్ రాహుల్ సింగ్, బోర్డు సెక్రటరీ హిమాన్షు గుప్తాలను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు
Published : June 2, 2026 at 7:00 PM IST
CBSE Chairman Transferred : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్సీ) కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఆన్స్క్రీన్ మార్కింగ్ (OSM) విధానంపై వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీబీఎస్ఈ ఛైర్మన్ రాహుల్ సింగ్, బోర్డు సెక్రటరీ హిమాన్షు గుప్తాలను తక్షణమే ఆయా పదవుల నుంచి బదిలీ చేస్తూ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంతేకాదు, ఈ ఘటనపై విచారణకు ఏకసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.