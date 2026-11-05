విదేశీయుల వీసా, పాస్పోర్ట్ నిబంధనల సడలింపు- కేంద్రం కీలక ఉత్తర్వులు
India Passport Rule Changes : భారత్లో నివసిస్తున్న పలు వర్గాల విదేశీయులకు పాస్పోర్ట్, వీసా నిబంధనల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సడలింపులు ప్రకటించింది. కొన్ని వర్గాలకు ప్రత్యేక మినహాయింపులు కల్పించింది.
Published : November 5, 2026 at 6:41 PM IST
భారతదేశంలో నివసిస్తున్న పలు వర్గాలకు చెందిన విదేశీ పౌరులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊరట కల్పించింది. ఈ మేరకు తాజాగా పాస్పోర్ట్, వీసా నిబంధనలను సడలించింది. ఇందులో నిర్దిష్ట కేటగిరీలకు చెందిన పాకిస్థాన్ పౌరులు, మతపరమైన వేధింపుల కారణంగా భారత్కు వచ్చిన మైనార్టీ శరణార్థులు, శ్రీలంక తమిళులు, టిబెటన్లు ఉన్నట్లు ఒక అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. భారత్, నేపాల్, భూటాన్ మధ్య ప్రయాణించే పౌరుల గుర్తింపు పత్రాల నిబంధనలను కూడా సులభతరం చేసింది. 2026 నవంబర్ 5న 'ది ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఫారినర్స్ (ఎగ్జెంప్షన్) (అమెండ్మెంట్) ఆర్డర్- 2026' పేరుతో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
పాక్ పౌరులకు ప్రత్యేక మినహాయింపు
కేంద్ర హోం శాఖ విడుదల చేసిన ఈ సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం- శాశ్వతంగా నివసించాలనే ఉద్దేశంతో 2009 డిసెంబర్ 31 లేదా అంతకంటే ముందే భారతదేశంలోకి వచ్చిన పాకిస్థాన్ పౌరులకు భారీ ఊరట లభించింది. వారికి సాధారణ పాస్పోర్ట్ రెనివల్ (పునరుద్ధరణ) నిబంధనల నుంచి కేంద్రం మినహాయింపు కల్పించింది. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం జారీ చేసే కంప్యూటరైజ్డ్ నేషనల్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ (CNIC) లేకపోవడం వల్ల తమ పాత ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్లను లేదా పాస్పోర్టుల్ని పునరుద్ధరించుకోలేని వారు ఈ వెసులుబాటుకు అర్హులని తెలిపింది. అయితే దీనికి కొన్ని షరతులు విధించారు. వారు పాకిస్థాన్లో ఉన్న సమయంలో వివాహం చేసుకొని ఉండకూడదు. అక్కడ ఎలాంటి స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసి ఉండకూడదు. ఇకపై పాకిస్థాన్కు తిరిగి వెళ్లబోమని హామీ ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా వారి విషయంలో పోలీసులు లేలా భద్రతా సంస్థల నుంచి ఎలాంటి కంప్లయింట్స్ ఉండకూడదు.