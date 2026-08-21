చక్కెర ధరలు పెరగడానికి 'ఇథనాల్' కారణమా?- ప్రభుత్వం ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!
చక్కెర ధరల పెరుగుదలపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన- ఇథనాల్ తయారీకి మళ్లింపు కారణం కాదని స్పష్టం- ఎలాంటి దిగుమతి సుంకాల్లేకుండా 10 లక్షల టన్నుల ముడి చక్కెర దిగుమతికి గ్రీన్ సిగ్నల్
Published : August 21, 2026 at 7:22 PM IST
Ethanol Link To Sugar Price Surge : దేశీయ మార్కెట్లో చక్కెర (పంచదార) ధరలు ఇటీవల ఒక్కసారిగా పెరగడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఇథనాల్ తయారీ కోసం చక్కెరను (చెరకు) ఎక్కువగా మళ్లించడం వల్లే మార్కెట్లో ధరలు పెరిగాయంటూ వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. జులై 20న కిలో రూ. 48.18 గా ఉన్న చక్కెర రిటైల్ ధర, ఆగస్ట్ 20 నాటికి రూ. 55.70 కి చేరింది. ఈ ధరల పెరుగుదలపై ప్రజల నుంచి ఆందోళన వ్యక్తమవడంతో కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార, ప్రజా పంపిణీ మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం రోజు ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ పూర్తి వివరాల్ని వెల్లడించింది. ఇథనాల్ తయారీ కోసం చక్కెరను మళ్లించడమే కారణమన్న వాదనల్ని కేంద్రం ఖండించింది. ఇక్కడ ప్రధానంగా చక్కెర ఉత్పత్తి అంచనాల కంటే తగ్గడం, పండగల సీజన్ ముందు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరగడం, కొందరు వ్యాపారులు నిల్వల్ని పెంచుకోవడం వంటివి చేయడమే ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని పేర్కొంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం 2025-26 సీజన్లో పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడానికి మళ్లించే చక్కెర వాటా సుమారు 9 శాతానికి తగ్గింది. అంతకుముందు 2022-23 సీజన్లో చక్కెర మళ్లింపు వాటా దాదాపు 12 శాతంగా ఉండేదని ఇథనాల్ విధానం గురించి కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ సమయంలో ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించేందుకు 10 లక్షల టన్నుల ముడి చక్కెరను సుంకాలు లేకుండా దిగుమతి (డ్యూటీ ఫ్రీ ఇంపోర్ట్స్) చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది.