నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై చర్చకు సిద్ధం- మూడు రోజులుగా అదే చెబుతున్నా: రిజిజు
బుధవారం లోక్సభలో ప్రకటించిన కేంద్ర మంత్రి రిజిజు- రూల్, వ్యవధి, తేదీ నిర్ణయించేందుకు ప్రతిపక్షాల సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని స్పీకర్కు విజ్ఞప్తి
Published : July 22, 2026 at 1:18 PM IST
Kiren Rijiju On NEET Paper Leak : నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై చర్చించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు లోక్సభలో స్పష్టం చేశారు. గత మూడు రోజులుగా తాము ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నామని గుర్తు చేశారు. అయితే, పార్లమెంట్ నిబంధనల ప్రకారమే ఈ చర్చ జరగాలని స్పష్టం చేశారు. అన్ని పార్టీల సభా పక్ష నేతలతో మాట్లాడిన తర్వాతే అసలు చర్చ ఎప్పుడు జరగాలి? ఎంత సమయం కేటాయించాలి? ఏ నిబంధన కింద చేపట్టాలనేది నిర్ణయించాలన్నారు. దేశ యువత భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని సభలో నిర్మాణాత్మకమైన, అర్థవంతమైన చర్చ జరగాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని కిరణ్ రిజిజు వివరించారు.
#WATCH | In Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "For three days we have been offering that the Government is absolutely ready to have a discussion on NEET paper leak issue. Since day 1 we have been saying that discussions have to be held as per rules.… pic.twitter.com/6S3zNufU9y— ANI (@ANI) July 22, 2026
#WATCH | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " the government stated in parliament today that it is fully prepared to discuss the neet exam paper leak and all related matters. we have stated from day one that the government is always ready to discuss any issue… pic.twitter.com/XrsxPEuNyj— ANI (@ANI) July 22, 2026