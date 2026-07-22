ETV Bharat / bharat

నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై చర్చకు సిద్ధం- మూడు రోజులుగా అదే చెబుతున్నా: రిజిజు

బుధవారం లోక్‌సభలో ప్రకటించిన కేంద్ర మంత్రి రిజిజు- రూల్‌, వ్యవధి, తేదీ నిర్ణయించేందుకు ప్రతిపక్షాల సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని స్పీకర్‌కు విజ్ఞప్తి

Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju
Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju (Source : Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kiren Rijiju On NEET Paper Leak : నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై చర్చించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు లోక్‌సభలో స్పష్టం చేశారు. గత మూడు రోజులుగా తాము ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నామని గుర్తు చేశారు. అయితే, పార్లమెంట్ నిబంధనల ప్రకారమే ఈ చర్చ జరగాలని స్పష్టం చేశారు. అన్ని పార్టీల సభా పక్ష నేతలతో మాట్లాడిన తర్వాతే అసలు చర్చ ఎప్పుడు జరగాలి? ఎంత సమయం కేటాయించాలి? ఏ నిబంధన కింద చేపట్టాలనేది నిర్ణయించాలన్నారు. దేశ యువత భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని సభలో నిర్మాణాత్మకమైన, అర్థవంతమైన చర్చ జరగాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని కిరణ్ రిజిజు వివరించారు.

TAGGED:

NEET PAPER LEAK ISSUE IN PARLIAMENT
MONSOON PARLIAMENT SESSION 2026
KIREN RIJIJU ON NEET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.