విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీపై అమిత్ షా సమాధానం ఇస్తారు- విపక్షాలు సభలోనే ఉండాలి : కేంద్రం
హోంమంత్రి సమాధానం చెప్పేంత వరకూ ఉభయసభల్లో నిరసన కొనసాగిస్తామని విపక్షాలు చెబుతున్న వేళ కేంద్రం నిర్ణయం
Published : August 10, 2026 at 4:37 PM IST
Parliament Monsoon Session 2026 : దిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీకి సంబంధించి హోంమంత్రి అమిత్ షా సమాధానం ఇస్తారని కేంద్రం ప్రకటించింది. హోంమంత్రి సమాధానం చెప్పేంత వరకూ ఉభయసభల్లో నిరసన కొనసాగిస్తామని విపక్షాలు చెబుతున్న వేళ కేంద్రం ఈ మేరకు వెల్లడించింది. అయితే చర్చ, సమాధానం పూర్తయ్యే వరకూ విపక్షాలు సభలోనే ఉండాలని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పష్టంచేశారు. చర్చలో పాల్గొంటున్న విపక్షాలు ప్రభుత్వం సమాధానం ఇచ్చే సమయంలో వాకౌట్ చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. ఇది సరైన విధానం కాదన్నారు.
ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన స్పష్టంగా ఉంది. విద్యార్థి ఉద్యమాలు, వాటికి సంబంధించిన కార్యకలాపాల గురించి పూర్తిస్థాయి, వివరణాత్మక చర్చ జరపడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పాను. ప్రతిపక్షాలకు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్న విషయం ఒకటే - సభలో చర్చ, సమాధానం ఇస్తున్నప్పుడు, సభ దృష్టిని మళ్లించడానికి లేదా హోంమంత్రి ప్రకటనను అడ్డుకోవడానికి వారు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలిగించకూడదు. హోంమంత్రి, ప్రభుత్వ సమాధానాన్ని వారు వినాల్సిందే. చర్చ మొదలయ్యాక ప్రతి అంశాన్ని సమగ్రంగా చర్చించాలి.
---కిరణ్ రిజిజు, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి