ETV Bharat / bharat

రైతులకు గుడ్ న్యూస్​- వరి కనీస మద్దతు ధర పెంపు- క్వింటాకు ఎంతంటే?

క్వింటా వరికి కనీస మద్దతు ధర రూ.72 పెంచి రూ.2,441కి పెంపు- క్వింటా జొన్న మద్దతు ధర రూ.4,023కు పెంచిన కేంద్రం

Govt raises paddy MSP
Govt raises paddy MSP (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Raises Paddy MSP : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ ఖరీఫ్ పంటల కనీస మద్దతు ధరలను పెంపునకు ఆమోదం తెలిపింది. ఖరీఫ్‌ పంటలను కనీస మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేసేందుకు రూ.2.6 లక్షల కోట్లు వెచ్చించాలని నిర్ణయించింది. అగ్రికల్చర్‌ కాస్ట్‌ ప్రైసెస్‌ కమిషన్‌ సిఫార్సుల మేరకు వివిధ పంటలకు కనీస మద్దతు ధరలను కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయించింది. క్వింటా వరికి కనీస మద్దతు ధరను రూ.72 పెంచి రూ.2,441 చెల్లించాలని నిశ్చయించింది. క్వింటా జొన్న కనీస మద్దతు ధరను రూ.4,023కు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

"ఏడాదికి 824.41 లక్షల మిలిటన్‌ టన్నుల పంట సేకరణ చేస్తున్నాం. పంట ఖర్చుకు అదనంగా 50 శాతం కనీస మద్దతు ధరగా నిర్ణయం చేశాం. 2014-26 మధ్య ఖరీఫ్‌ పంటలకు రూ.19 లక్షల కోట్ల కనీస మద్దతు ధర చెల్లించాం. 2014-26 మధ్య 8,746 లక్షల మిలిటన్‌ టన్నుల ఖరీఫ్‌ పంట సేకరించాం. యూపీఏ హయాం కంటే నాలుగు రెట్లు అధికంగా రైతులకు ఖరీఫ్‌ చెల్లింపులు చేస్తున్నాం" అని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​ పేర్కొన్నారు.

పంటల వారీగా కనీస మద్దతు ధర
మోదీ సర్కార్​ రైతులకు మేలు చూకూరేలా ఈసారి ఖరీఫ్​ పంటల కనీస మద్దతు ధరలను ప్రకటించింది. వాటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • క్వింటా వరికి కనీస మద్దతు ధర రూ.2,441
  • క్వింటా వరి(ఏ-గ్రేడ్)కి కనీస మద్దతు ధర రూ.2,461
  • క్వింటా జొన్నలు (హైబ్రిడ్‌) కనీస మద్దతు ధర రూ.4,023
  • క్వింటా జొన్నలు (మల్దండి) కనీస మద్దతు ధర రూ.4,073
  • క్వింటా సజ్జల కనీస మద్దతు ధర రూ.2900
  • క్వింటా రాగుల కనీస మద్దతు ధర రూ.5,205
  • క్వింటా మొక్కజొన్నల కనీస మద్దతు ధర రూ.2,401
  • క్వింటా కందుల కనీస మద్దతు ధర రూ.8,415
  • క్వింటా పెసల కనీస మద్దతు ధర రూ.8,780
  • క్వింటా మినుముల కనీస మద్దతు ధర రూ.8,200
  • క్వింటా పత్తి (మధ్యశ్రేణి) కనీస మద్దతు ధర రూ.8,267
  • క్వింటా పత్తి (దీర్ఘ శ్రేణి) కనీస మద్దతు ధర రూ.8,667
  • క్వింటా పల్లి కనీస మద్దతు ధర రూ.7,517
  • క్వింటా ప్రొద్దుతిరుగుడు విత్తనాల కనీస మద్దతు ధర రూ.8,343
  • క్వింటా సోయాబీన్‌ (ఎల్లో) కనీస మద్దతు ధర రూ.5,708

కోల్​ గ్యాసిఫికేషన్ పథకానికి కేటాయింపులు
స్వచ్ఛమైన ఇంధన (క్లీన్ ఎనర్జీ) ఉత్పత్తిని పెంపొందించడం, విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని భారీగా హరించే దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యంగా బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్​ ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం రూ.37,500 కోట్ల మేర ప్రోత్సాహకానికి మంత్రిమండలి బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది.

"ఈ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్​ కోసం రూ.37,500 కోట్లను కేటాయించాం. దీని ద్వారా దాదాపు రూ.3000 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాం. అలాగే 75 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గును గ్యాసిఫై చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది" అని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​ పేర్కొన్నారు. మన దేశంలో ప్రస్తుతం 401 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయని, ఇవి రానున్న 200 ఏళ్లకు సరిపోతాయని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. "ప్రస్తుత భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి మనందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మనం ఆత్మనిర్భర్​ (స్వయం సమృద్ధి)గా మారడానికి అన్ని రకాల నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్​పై ఈ రోజు ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది" అని వైష్ణవ్​ చెప్పారు.

కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటే పొడి బొగ్గును సింథటిక్ గ్యాస్​ (సింగ్యాస్​)గా మార్చే ప్రక్రియ. దీనిని ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మిథనాల్, ఎరువులు, హైడ్రోజన్​, రసాయనాల ఉత్పత్తి చేయడానికి వీలవుతుంది. దీని వల్ల మనం దిగుమతి చేసుకునే చమురు (83 శాతం), మిథనాల్​ (90 శాతానికి పైగా), అమ్మోనియా (13-15 శాతం)పై ఆధారపడడం తగ్గుతుంది. అంతేకాదు ఇది ఎల్​ఎన్​జీ, యూరియా, అమ్మోనియం నైట్రేట్​, అమ్మోనియా, కోకింగ్ కోల్ లాంటి వాటి దిగుమతులపై ఆధారపడడం తగ్గిస్తుంది. అదే సమయంలో దేశీయ వనరుల వినియోగాన్ని పెంచి స్వయంసమృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. అందుకే 2030 నాటికి 100 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ సామర్థ్యాన్ని సాధించాలని దేశం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

'రోడ్లపైకి వచ్చి జెన్​-జీ నిరసనలు చేపట్టాలి'- నీట్​ రద్దు వేళ కేజ్రీవాల్ పిలుపు

హిందూయిజం ఒక జీవన విధానం- విశ్వాసాన్ని నిరూపించుకోవడానికి గుడికి వెళ్లడం తప్పనిసరేం కాదు : సుప్రీంకోర్టు

TAGGED:

PADDY MSP IN 2026
CENTRAL CABINET DECISION TODAY
GOVT RAISES PADDY MSP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.