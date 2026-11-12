లోక్సభ సీట్ల పెంపు బిల్లు ఆమోదంపై కేంద్రం ధీమా? పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలకు రంగం సిద్ధం!
Govt Plans Special Session Of Parliament : పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు, మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలుకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 12, 2026 at 6:14 PM IST
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలుకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ బిల్లు కచ్చితంగా 15 నుంచి 18 ఓట్ల మెజారిటీతో నెగ్గుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. లోక్సభ స్థానాల పెంపునకు రాజ్యాంగ సవరణ జరిగి తీరుతుందనే విశ్వాసాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నాయి.
రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు ఆమోదం లభించాలంటే
అయితే, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు ఆమోదం లభించాలంటే మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ కావాలి. లోక్సభలో 361 ఓట్లు అవసరం. ప్రస్తుతం 543 స్థానాలున్న లోక్సభలో మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి. తమకు అవసరమైన సంఖ్యాబలం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కానీ ప్రత్యేక సమావేశాల తేదీలను మాత్రం వెల్లడించలేదు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ద్వారా లోక్సభ స్థానాలను ప్రస్తుతమున్న 543 నుంచి గరిష్టంగా 850కి పెంచాలని ఈ సవరణలో ప్రతిపాదించారు. తద్వారా పార్లమెంటు, రాష్ట్రాల శాసనసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు మార్గం సుగమం కానుంది. వాస్తవానికి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 17న బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా జరిగిన ప్రత్యేక భేటీలో ఇలాంటి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు తగినన్ని ఓట్లు రాకపోవడం వల్ల అది వీగిపోయింది. ఇప్పుడు తాజా ప్రతిపాదనలతో కేంద్రం ముందుకు రానుంది.
STORY | Govt plans special session of Parliament to pass women's quota amendment bill, confident of 15-18 vote margin The government is planning to convene a "special session" of Parliament to secure the passage of a Constitution amendment bill linked to the implementation of women's reservation, with sources expressing confidence that it would win by a margin of 15 to 18 votes. The sources said the government is confident of having the required numbers but did not disclose the dates or duration of the proposed session. The government needs 361 votes to secure a two-thirds majority for the passage of the Constitution amendment bill. The House of 543 has three vacancies as of now. The proposed amendment seeks to increase the strength of the Lok Sabha from the present 543 seats to a maximum of 850 through delimitation, paving the way for the implementation of 33 per cent reservation for women in Parliament and state legislative assemblies. The move comes after a similar Constitution amendment bill failed to secure the required numbers in the Lok Sabha during a special sitting of the Budget Session on April 17. The possibility of convening Parliament at short notice has remained alive as the Monsoon Session, during which both Houses were adjourned sine die (for an indefinite period) on August 13, has not yet been prorogued. The session has remained unprorogued for 91 days now, breaking the previous record of 87 days set in 2008. An extended sitting within the existing session requires a minimum notice of two days, while convening a fresh session requires at least 14 days' notice. READ: https://t.co/PIO7B5dy1w— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
ప్రొరోగ్ కాకుండా కొనసాగుతుండటం ఇదే తొలిసారి
పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు ఆగస్టు 13న నిరవధికంగా వాయిదా పడినప్పటికీ, కానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ముగియలేదు (ప్రొరోగ్ చేయలేదు). ఇలా సమావేశాలు ప్రొరోగ్ కాకుండా 91 రోజుల పాటు కొనసాగుతుండటం ఇదే తొలిసారి. దీనివల్ల పార్లమెంటును మళ్లీ సమావేశపరిచే అవకాశం ఉంది. 2008లో ఉన్న 87 రోజుల రికార్డును ఇది అధిగమించింది. ఒకవేళ కొత్త సెషన్ ప్రారంభించాలంటే 14 రోజుల ముందు నోటీసు ఇవ్వాలి. అదే కొనసాగుతున్న సెషన్లోనే అదనపు సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేయాలంటే రెండు రోజుల నోటీసు ఇస్తే సరిపోతుంది. అందుకే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కోసం వర్షాకాల సమావేశాలను ప్రభుత్వం ఇంకా ముగించలేదనే వాదన వినిపిస్తోంది. వర్షాకాల సమావేశాలను అధికారికంగా ముగించకుండా కొనసాగించడం, ప్రతిపాదిత సవరణను పరిశీలించేందుకు అదనపు లేదా ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించవచ్చనే ఊహాగానాలకు దారితీసింది.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఆందోళనలను తగ్గించేందుకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
2029 పార్లమెంటు ఎన్నికల నాటికి మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టాన్ని అమలు చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. అయితే డీలిమిటేషన్ వల్ల తమ ప్రాతినిధ్యం తగ్గుతుందన్న దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఆందోళనలను తగ్గించేందుకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం మేర పెంచాలని తాజా ముసాయిదాలో ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రతిపాదనలన్నీ పరిశీలన దశలోనే ఉన్నాయని, ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ఆ విషయంపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు!
గతంలో ఆమోదించిన బిల్లుకు కొనసాగింపుగా, 1971 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఉన్న రాష్ట్రాల వారి సీట్ల నిష్పత్తులను యథాతథంగా ఉంచాలని కొత్త ముసాయిదా ప్రతిపాదించినట్లు తెలిస్తోంది. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందిస్తున్న ముసాయిదాల్లో ఇది ఒకటి మాత్రమేనని, దీనిపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఒక సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేసిన తర్వాత, దానిని తిరిగి వాయిదా వేయడానికి రాజ్యాంగం ఎటువంటి నిర్దిష్ట కాలపరిమితిని నిర్దేశించలేదని వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అలాగే, సభను అధికారికంగా వాయిదా వేయకుండా, సుదీర్ఘ కాలం పాటు సమావేశాలు కొనసాగించడం అనేది, ఎలాంటి రాజ్యాంగపరమైన లేదా విధానపరమైన ఉల్లంఘన కాదని తెలిపాయి.
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