CJP ఉద్యమం మరింత ఉద్ధృతం- చర్చలకు ప్రభుత్వం సిద్ధం- కానీ వెనక్కి తగ్గని విద్యార్థి నేతలు!
సీజేపీ నేతలతో చర్చలు కొనసాగించాలని కేంద్రం ప్రతిపాదన, తిరస్కరించారని ప్రభుత్వ వర్గాల వెల్లడి- ప్రధాన్ రాజీనామా సహా మూడు డిమాండ్లపై కట్టుబడి ఉన్నామని సీజేపీ స్పష్టం- నిరసనలపై విచారణ కోరుతూ దిల్లీ హైకోర్టులో పిల్
Published : July 23, 2026 at 4:02 PM IST
CJP Protests : నీట్ పేపర్ లీక్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రారంభమైన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలోని విద్యార్థి ఉద్యమం రోజురోజుకూ మరింత ఉధృతమవుతోంది. జూన్ 20 నుంచి దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కొనసాగుతున్న ఈ నిరసనలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్చల ద్వారా సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని ప్రయత్నిస్తుండగా, మరోవైపు తమ ప్రధాన డిమాండ్ అయిన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై ఎలాంటి రాజీ ఉండదని సీజేపీ నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
నీట్తో పాటు ఇతర అంశాలపై చర్చలకు ప్రభుత్వ ద్వారాలు తెరిచే ఉన్నాయని కేంద్రమంత్రి జితేంద్రసింగ్ విద్యార్థులకు సూచించారు. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా తాము చర్చలకు సిద్ధమని స్పష్టంచేశారు. ఈ మేరకు మీడియా ద్వారా ఆయన విద్యార్థులను చర్చలకు ఆహ్వానించారు. "మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వం తరఫున ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులకు ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. చర్చలు జరపడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయి. యువతకు ఇది ఒక ఆహ్వానం. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా చర్చకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆందోళనకు సంబంధించిన విషయాలతో పాటు, ఇతర అంశాలపై కూడా చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది" అని తెలిపారు.
ఎక్కడ కోరితే అక్కడ చర్చలకు సిద్ధం!
"చర్చలకు ఎంత సమయం అవసరమైతే అంత సమయం కేటాయించడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. చర్చల్లో వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాతో పాటు నేను కూడా పాల్గొంటా. ఈ చర్చల ద్వారా మనం పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేయవచ్చు. మీరు ఎక్కడ కోరితే అక్కడ చర్చలకు సిద్ధం. నడ్డా గారి నివాసం లేదా ఆయన కార్యాలయంలోనైనా చర్చలు జరపవచ్చు. ఈ విషయంలో మాకు ఎటువంటి పట్టింపులు లేవు. అత్యంత వినయంతో నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను రండి, కూర్చోండి, చర్చించండి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనేందుకు అందరం కలిసి ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం" అని జితేంద్రం సింగ్ తెలిపారు ఇదివరకే జూలై 20న సీజేపీ ప్రతినిధులు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాను కలిసి తమ డిమాండ్లను వినిపించారు.
వాటిని సంబంధిత స్థాయిలో చర్చిస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చినట్లు సీజేపీ తెలిపింది. ఇక ఉద్యమం విరమించాలంటే మూడు కీలక డిమాండ్లను ప్రభుత్వం నెరవేర్చాలని సీజేపీ స్పష్టం చేసింది. మొదటిగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని, రెండోగా నీట్ పేపర్ లీక్ కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1 కోటి పరిహారం ఇవ్వాలని, మూడోగా శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలిపిన వారిపై నమోదైన కేసులను ఉపసంహరించుకోవడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కేసులు నమోదు చేయబోమని ప్రభుత్వ హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
రాజీనామా విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదు!
సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ మాట్లాడుతూ, "ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదు. ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకునే వరకు ఉద్యమం కొనసాగుతుంది" అని స్పష్టం చేశారు. అలాగే నిరసనలు పూర్తిగా శాంతియుతంగా సాగాలని తాము కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్తో పలుమార్లు మాట్లాడినట్లు వెల్లడించిన ఆయన, ఉద్యమం హింసాత్మకంగా మారకుండా అందరూ సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు.
అదే సమయంలో ఉద్యమంలోకి అసాంఘిక శక్తులు చొరబడే అవకాశం ఉందని కూడా సౌరవ్ దాస్ ఆరోపించారు. గతంలో జరిగిన కొన్ని ఉద్యమాల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయని, అలాంటి పరిస్థితులు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, జూలై 20న జరిగిన "సంసద్ చలో" కార్యక్రమం తర్వాత దిల్లీలో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. పార్లమెంట్ వైపు దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో లాఠీచార్జ్, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగం జరిగిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రశ్నించడం కంటే వారి ఆందోళనలను వినడం ముఖ్యం
ఈ నేపథ్యంలో సోనం వాంగ్చుక్ భార్య, హిమాలయన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ లద్దాఖ్ సహ వ్యవస్థాపకురాలు గీతాంజలి అంగ్మో సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. శాంతియుతంగా నిరసనలు చేస్తున్న విద్యార్థులను ఆధారాలు లేకుండా హింసాత్మక ఘటనలతో ముడిపెట్టడం బాధాకరమని ఆమె పేర్కొన్నారు. "విద్యార్థుల ఉద్దేశాలను ప్రశ్నించడం కంటే వారి ఆందోళనలను వినడం ముఖ్యం. మన పిల్లలను నేరస్తులుగా చూపించడం సరైంది కాదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తల్లి అనితా దీప్కే కూడా నిరసనకారులపై జరిగిన లాఠీచార్జ్ను తీవ్రంగా ఖండించారు. "ఏ తప్పూ చేయని విద్యార్థులను జంతువుల్లా కొట్టడం చూడటం చాలా బాధగా ఉంది. ప్రభుత్వం వారి మాట వినాలి. అదుపులోకి తీసుకున్న వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలి" అని ఆమె అన్నారు.
ఇక ఈ నిరసనలపై న్యాయస్థానాల్లో కూడా విచారణలు కొనసాగుతున్నాయి. సీజేపీ ఉద్యమం వెనుక విదేశీ నిధులు, రాజకీయ జోక్యం ఉన్నాయా అనే అంశాలపై దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దిల్లీ హైకోర్టు శుక్రవారం విచారణకు స్వీకరించింది. నిరసనల కారణంగా దిల్లీలో సాధారణ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ప్రజా ఆస్తులకు నష్టం వాటిల్లిందని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో, నిరసనకారులపై పోలీసులు అతిగా బలప్రయోగం చేశారంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై కూడా దిల్లీ హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సహా అన్ని ఆధారాలను భద్రపరచాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
జోక్యం చేసుకుంటానన్న సీజేఐ
నిరసనల ప్రభావం దిల్లీ రవాణా వ్యవస్థపై కూడా పడింది. భద్రతా కారణాల రీత్యా సుప్రీంకోర్టు మెట్రో స్టేషన్తో పాటు మొత్తం 16 మెట్రో స్టేషన్లను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. దీనిపై స్పందించిన భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయవాదులు, కోర్టు సిబ్బంది రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. మధ్యాహ్నం లోపు సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే తాను స్వయంగా జోక్యం చేసుకుంటానని తెలిపారు. అలాగే, ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా న్యాయవాదులు హాజరుకాలేకపోయిన సందర్భాల్లో ప్రతికూల ఆదేశాలు జారీ చేయవద్దని ఇప్పటికే సూచించినట్లు వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ఈ అంశంపై స్పందించారు. యువత భవిష్యత్తు కంటే ముఖ్యమైనది మరేదీ లేదని పేర్కొన్న ఆయన, పేపర్ లీక్ కేసుల్లో వేగంగా విచారణ జరిపేందుకు ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలాడే వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టబోమని స్పష్టం చేశారు. సీజేపీ ఉద్యమం ఇప్పుడు కేవలం విద్యార్థి సమస్యగా కాకుండా రాజకీయ, న్యాయ, సామాజిక కోణాలను సంతరించుకుంది. ప్రభుత్వం చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు ఇస్తున్నప్పటికీ, ప్రధాన డిమాండ్ల విషయంలో వెనక్కి తగ్గబోమన్న సీజేపీ వైఖరి కారణంగా ప్రతిష్ఠంభన కొనసాగుతోంది.
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