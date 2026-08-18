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మెటాకు కేంద్రం మరోసారి వార్నింగ్​- చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే రక్షణ ఉండదని హెచ్చరిక

అభ్యంతకర వీడియోలను పోస్టు చేస్తున్న ఖాతాలను తొలగింపు- అశ్లీల కంటెంట్‌ను అనుమతించడం చట్ట ఉల్లంఘన అని కేంద్రం స్పష్టం

Center Warning to Meta
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((Associated Press))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 2:19 PM IST

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Center Warning to Meta : ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రకటనల్లో చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపుల మెటీరియల్ (CSAM)కు సంబంధించిన ఉల్లంఘనల విషయంలో సోషల్‌ మీడియా వేదికలు, వ్యక్తులు చట్టపరమైన రక్షణ కోల్పోతారని మెటాకు కేంద్రం వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అశ్లీల కంటెంట్‌ను అనుమతించడం చట్ట ఉల్లంఘన అని కేంద్రం తెలిపింది. చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే ఎవరికీ ఎలాంటి చట్టపరమైన మినహాయింపు ఉండబోదని తేల్చిచెప్పింది. అయితే, సెన్సార్‌షిప్ విధించడం లేదా కంటెంట్‌ను పరిమితం చేయడం తమ ఉద్దేశం కాదని స్పష్టం చేసింది. భారతీయ చట్టాలు, నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించేలా చూడటమేనని తమ ఉద్దేశమని వివరించింది.

ఈ క్రమంలో బాలలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఏ పోస్ట్‌ను సహించబోమని సంస్థకు తేల్చిచెప్పినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. అంతే కాకుండా కంటెంట్‌ రూపొందించే విషయంలో దేశంలోని విభిన్న భాషలు, సాంస్కృతిక సున్నితత్వాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని చెప్పింది. చర్చల సందర్భంగా తమ అల్గారిథమ్‌లు, సిస్టమ్‌లు ఎలా పనిచేస్తాయో మెటా ప్రతినిధులు ప్రభుత్వానికి వివరించినట్లు కేంద్ర ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. దీనిపై ఇంకా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, ఇందులో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు, మార్పులు ఉండొచ్చని పేర్కొన్నాయి.

సోషల్ మీడియా దుష్ప్రభావాలపై ఆందోళన కేవలం భారత్‌కే పరిమితం కాలేదని, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలు కూడా ఇదే ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తున్నాయని కేంద్రం అభిప్రాయపడింది. ప్లాట్‌ఫామ్ నియమాలను అమలు చేసేటప్పుడు మోడరేషన్ వ్యవస్థలు వివిధ దేశాల సంస్కృతుల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. వాక్ స్వాతంత్య్రం ముఖ్యమైనదే అయినప్పటికీ, సాంస్కృతిక, సామాజిక పరిస్థితులు దేశాన్ని బట్టి మారుతుంటాయని చెప్పింది. అభ్యంతకర కంటెంట్‌ను అరికట్టి, సమతుల్యత తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఆయా ప్లాట్‌ఫామ్‌లదేనని స్పష్టం చేసింది. AIతో సృష్టించిన కంటెంట్‌ను తప్పనిసరిగా లేబుల్ చేయాలని కేంద్ర ఐటీశాఖ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

"CSAM-సంబంధిత ఉల్లంఘనలలో పాల్గొన్న వ్యక్తులకు లేదా సంస్థలకు సేఫ్ హార్బర్ అందుబాటులో ఉండదు. కేంద్రం చర్యలు ఇప్పటికే ఉన్న చట్టపరమైన, శాసనపరమైన చట్రంలోనే ఉన్నాయి. ఆ చట్రం వెలుపల ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు." అని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్, వినియోగదారుల భద్రత, ప్లాట్‌ఫారమ్ జవాబుదారీతనంపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో మెటా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై ప్రభుత్వం నిఘా పెంచిన తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

సోషల్‌ మీడియాలు దేశంలోని నిబంధనలు పాటించాల్సిందే
ఇదిలా ఉండగా, ఏ ఖాతాను అయినా కేంద్రం తొలగించాలని సూచిస్తే ఆ సూచనను బహిర్గతం చేసేలా సోషల్‌ మీడియా మాధ్యమం ఎక్స్‌ కొత్త నిబంధనను తీసుకువచ్చింది. ఫలితంగా తమ అకౌంట్‌ను బ్లాక్‌ చేయాలని ఎవరు కోరారనే విషయాన్ని వినియోగదారులు తెలుసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇంకా చర్యలు తీసుకోవడానికి గల చట్టపరమైన కారణాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఏ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలైనా దేశంలోని చట్టాలను పాటించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను తొలగించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల నేపథ్యంలో మెటా చర్యలు చేపట్టింది. అభ్యంతకర వీడియోలను పోస్టు చేస్తున్న ఖాతాలను తొలగిస్తోంది.

జూలైలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోని ప్రకటనలు CSAMను ప్రోత్సహిస్తున్నాయని ఆరోపిస్తూ ప్రభుత్వం మెటాకు నోటీసు జారీ చేసింది. అలాంటి కంటెంట్‌ను నిలిపివేసి, వివరణాత్మక వివరణ ఇవ్వాలని ఆ సంస్థను ఆదేశించింది. తదుపరి చర్యపై నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మెటా స్పందనను పరిశీలిస్తున్నట్లు కేంద్రం ఆ తర్వాత తెలిపింది. అంతకుముందు 2023 అక్టోబర్​లో CSAM అంశంపై X, యూట్యూబ్, టెలిగ్రామ్‌లకు కేంద్రం నోటీసులు జారీ చేసింది. సంస్థలు త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోకపోతే ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 79 కింద సేఫ్ హార్బర్ రక్షణను ఉపసంహరించుకుంటామని హెచ్చరించింది. AI రూపొందించిన కంటెంట్‌పై, కృత్రిమంగా రూపొందించిన కంటెంట్‌కు స్పష్టంగా లేబుల్ చేయాలని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. తాము చూస్తున్న కంటెంట్ కృత్రిమమైనదా లేక అసలైనదా అని తెలుసుకునే వినియోగదారుల హక్కుకు ఈ నిబంధన ముడిపడి ఉందని వారు తెలిపారు.

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