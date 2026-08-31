రక్షణ రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడులు- నిబంధనలు సడలించే యోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం!
త్వరలో రక్షణ రంగంలోనూ విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం- నిబంధనల్ని సడలించే యోచనలో కేంద్రం ఉన్నటు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం- 2029 నాటికి రక్షణ ఉత్పత్తుల విలువ రూ. 3 లక్షల కోట్లను చేరుకోవడమే లక్ష్యం!
Published : August 31, 2026 at 6:30 PM IST
FDI Norms In Defence Sector : భారత్లో రక్షణ తయారీ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు విదేశీ పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పుల దిశగా ఆలోచిస్తోంది. రక్షణ రంగంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (FDI) నిబంధనలను సడలించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఈ విషయంపై డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ (DPIIT) సంబంధిత పరిశ్రమల భాగస్వాములతో సంప్రదింపులు నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం చూస్తే రక్షణ రంగంలో 74 శాతం వరకు ఎఫ్డీఐని ఆటోమేటిక్ రూట్లో అనుమతిస్తున్నారు. అంటే దీని కోసం ఎలాంటి ముందస్తు అనుమతులు అవసరం లేదు. 74 శాతానికి మించి విదేశీ పెట్టుబడులు రావాలంటే ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం భారత్కు అందే అవకాశం ఉన్న సందర్భాల్లో ఈ మార్గం ద్వారా పెట్టుబడులకు అనుమతి ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న విధానాన్ని మరింత సులభతరం చేయాలా అనే అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఈ అంశంపై వివిధ వర్గాలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. 'కొంత మేర నిబంధనలను సడలించే అంశం కేంద్రం పరిశీలనలో ఉంది.' అని ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.