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ఆల్కహాల్ ఉన్న ఔషధాలపై కేంద్రం నిఘా- ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే విక్రయాలు

ఔషధాల్లో 12 శాతానికి మించి ఆల్కహాల్ ఉంటే లైసెన్స్​ తప్పనిసరి- ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే విక్రయించాలి- ఔషధాల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

Representative Image
Representative Image (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 2:37 PM IST

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Alcohol Medicine License Mandate : ఔషధాల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడం, వాటిని మత్తు కోసం వాడకుండా నిరోధించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 12 శాతానికి పైగా ఇథైల్ ఆల్కహాల్​ ఉండే ఔషధాలకు ఇకపై లైసెన్స్ తప్పనిసరి చేసింది. ఇకపై వీటికి కఠిన నియంత్రణలు వర్తిస్తాయని, వీటిని విక్రయించాలంటే లైసెన్స్​, డాక్టర్​ ప్రిస్క్రిప్షన్​ తప్పనిసరి చేసింది.

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ALCOHOL MEDICINE LICENSE MANDATE
ALCOHOL MEDICINE LICENSE MANDATE

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