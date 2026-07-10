ఆల్కహాల్ ఉన్న ఔషధాలపై కేంద్రం నిఘా- ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే విక్రయాలు
ఔషధాల్లో 12 శాతానికి మించి ఆల్కహాల్ ఉంటే లైసెన్స్ తప్పనిసరి- ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే విక్రయించాలి- ఔషధాల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
Representative Image (IANS)
Published : July 10, 2026 at 2:37 PM IST
Alcohol Medicine License Mandate : ఔషధాల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడం, వాటిని మత్తు కోసం వాడకుండా నిరోధించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 12 శాతానికి పైగా ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఉండే ఔషధాలకు ఇకపై లైసెన్స్ తప్పనిసరి చేసింది. ఇకపై వీటికి కఠిన నియంత్రణలు వర్తిస్తాయని, వీటిని విక్రయించాలంటే లైసెన్స్, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తప్పనిసరి చేసింది.