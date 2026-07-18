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'వన్ నేషన్, వన్ టైమ్'- వైట్ రాబిట్ నెట్‌వర్క్ ప్రారంభించిన కేంద్రం- ఇక మన సమయం మరింత సేఫ్!

వైట్ రాబిట్ టెక్నాలజీ ప్రయోగాత్మక నెట్‌వర్క్ ప్రారంభించిన భారత్- ఇక భారత కాలమానం మరింత భద్రం- విదేశీ టైమ్ సోర్స్‌లపై ఆధారపడకుండా కీలక రంగాలకు అత్యంత కచ్చితమైన సమయం

One Nation One Time Project
One Nation One Time Project (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 10:56 PM IST

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One Nation One Time Project : డిజిటల్ యుగంలో సెకనులో వందో వంతు సమయం కూడా చాలా కీలకం. బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలైనా, స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ అయినా, సైబర్ భద్రత అయినా- కచ్చితమైన సమయం (Time) ఎంతో అవసరం. ఇప్పటివరకు ఇలాంటి సమయ సమన్వయం కోసం విదేశీ సాంకేతికతపైనే ఆధారపడుతున్న భారతదేశం ఇప్పుడు సాంకేతిక స్వయం సమృద్ధి దిశగా మరో చరిత్రాత్మక ముందడుగు వేసింది. దేశీయంగా అత్యంత సురక్షితమైన కాలమానాన్ని అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా 'వైట్ రాబిట్ (White Rabbit)' టెక్నాలజీ ప్రయోగాత్మక నెట్‌వర్క్‌ను (పైలట్ ప్రాజెక్ట్) శనివారం అధికారికంగా ప్రారంభించింది. భారతీయ ప్రామాణిక కాలమానంపై (IST) ఎలాంటి సైబర్ దాడులు జరగకుండా, పూర్తిగా సురక్షితంగా, ట్యాంపరింగ్ చేసేందుకు వీల్లేని విధంగా దేశవ్యాప్తంగా సరఫరా చేయడం కోసం ఈ సరికొత్త నెట్‌వర్క్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా విదేశీ టైమ్ సోర్స్‌లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, దేశీయంగా సురక్షితమైన టైమ్ సిగ్నల్‌ను అందించేందుకు వీలు పడుతుంది.

కేంద్ర ఆహార, వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి- బెంగళూరులోని రీజనల్ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ లాబోరేటరీలో (RRSL) ఈ డెమో నెట్‌వర్క్‌ను ప్రారంభించారు. దేశంలోని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ, సీఎస్ఐఆర్- నేషనల్ ఫిజికల్ లాబొరేటరీ (CSIR- NPL), భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేశాయి. నేషనల్ టైమ్ కీపింగ్ అథారిటీ పరిధిలోని కచ్చితమైన సమయాన్ని 'వైట్ రాబిట్' సాంకేతికత ద్వారా ఈ సిస్టమ్‌ దేశవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేస్తుంది.

వైట్ రాబిట్ టెక్నాలజీ ఎందుకు? ఏ రంగాలకు లాభం?
ఈ సరికొత్త సాంకేతికత వల్ల మైక్రోసెకండ్ (సెకనులో అత్యంత చిన్న భాగం) స్థాయిలో కచ్చితమైన సమయం లభిస్తుంది. దీని వల్ల దేశంలోని కీలక రంగాలకు అత్యంత భద్రత చేకూరుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక రంగంలో బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆన్‌లైన్ పేమెంట్లలో మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. స్టాక్ మార్కెట్లలో షేర్ల కొనుగోలు, అమ్మకాల్లో సమయం తేడా లేకుండా పారదర్శకత పెరుగుతుంది. టెలికాం అండ్ పవర్ గ్రిడ్లకు సంబంధించి మొబైల్ నెట్‌వర్క్స్, దేశవ్యాప్తంగా విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థల్లో ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తకుండా సమయం సమన్వయం అవుతుంది. రవాణా, డిజిటల్ గవర్నెన్స్‌లో ప్రభుత్వ డిజిటల్ సేవలు, రవాణా వ్యవస్థలు మరింత పటిష్టంగా మారతాయి.

బెంగళూరు టు చెన్నై- టెస్ట్ సక్సెస్
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఇప్పటికే ఒక కీలకమైన ట్రయల్ రన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. CSIR-NPL, ఇస్రో, సెబీ (SEBI- సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (NSE), బీఎస్ఎన్ఎల్ సంస్థలు కలిసి బెంగళూరు లాబోరేటరీ నుంచి చెన్నైలోని NSE కేంద్రానికి ఈ సురక్షిత టైమ్ సిగ్నల్ పంపి, వెరిఫికేషన్ టెస్టుల్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశాయి.

'వన్ నేషన్ వన్ టైమ్'- వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం
ఈ ప్రాజెక్టు పురోగతిపై ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయంలో సమీక్ష జరిపిన మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి, ఇది ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక వన్ నేషన్, వన్ టైమ్ (ఒకే దేశం, ఒకే సమయ విధానం) ఇనిషియేటివ్‌లో భాగమని స్పష్టం చేశారు. 'నమ్మకమైన, స్వదేశీ జాతీయ సమయ వనరు ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో అత్యంత కీలకమైన మౌలిక సదుపాయం. ఇది వినియోగదారుల హక్కుల్ని కాపాడటమే కాకుండా, ఇంకా సైబర్ భద్రతను బలోపేతం చేస్తుంది. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాల్లో భాగంగా సాంకేతిక స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు, కచ్చితమైన కాలమాన పంపిణీలో భారత్‌ను ప్రపంచ అగ్రదేశాల సరసన నిలబెట్టేందుకు ఇదెంతగానో తోడ్పడుతుంది.' అని మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి స్పష్టం చేశారు.

వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి నిధి ఖరే మాట్లాడుతూ- లీగల్ మెట్రాలజీ (కొలతలు- తూకాలు) నిబంధనల్లో వస్తున్న సంస్కరణలతో పాటు ఈ నూతన సాంకేతికత కూడా తోడవడంతో వినియోగదారుల్లో నమ్మకం పెరుగుతుందన్నారు. ఇంకా దేశంలో వ్యాపార నిర్వహణను మరింత సులభతరం చేస్తుందని, భారతదేశ డిజిటల్ పరివర్తనకు ఎంతగానో దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

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