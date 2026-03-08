ETV Bharat / bharat

'VB G RAM G' లోగో డిజైన్ పోటీ- విజేతకు రూ.50వేల నగదు బహుమతి- లాస్ట్ డేట్ ఇదే!

వీబీ జీ రామ్​ జీ కోసం లోగో డిజైన్​ పోటీ- అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ ఇదే!

Logo Design For VB G RAM G
Logo Design For VB G RAM G (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 8, 2026 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Logo Design For VB G RAM G : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'వికసిత్‌ భారత్‌ గ్యారంటీ ఫర్‌ రోజ్‌గార్, ఆజీవికా మిషన్​ (గ్రామీణ)' (వీబీ జీ రామ్‌ జీ) చట్టం ఏప్రిల్​ నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో వీబీ జీ రామ్​ జీ పథకం కోసం ప్రత్యేకంగా లోగో డిజైన్ పోటీని ప్రారంభించినట్లు గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

ఈ పోటీని ప్రభుత్వ అధికారిక పోర్టల్​ MyGovలో నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో 'గ్రామీణాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన' థీమ్​ను ప్రతిబింబించే విధంగా సృజనాత్మకమైన లోగోలను రూపొందించి పంపాలని ప్రజలను కోరింది. ఈ మేరకు గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్​ పెట్టింది. ఈ పోటీలో గెలిచిన వారికి రూ.50వేల నగదు బహుమతిగా అందిస్తామని పేర్కొంది.

