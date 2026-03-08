'VB G RAM G' లోగో డిజైన్ పోటీ- విజేతకు రూ.50వేల నగదు బహుమతి- లాస్ట్ డేట్ ఇదే!
Published : March 8, 2026 at 5:37 PM IST
Logo Design For VB G RAM G : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్, ఆజీవికా మిషన్ (గ్రామీణ)' (వీబీ జీ రామ్ జీ) చట్టం ఏప్రిల్ నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో వీబీ జీ రామ్ జీ పథకం కోసం ప్రత్యేకంగా లోగో డిజైన్ పోటీని ప్రారంభించినట్లు గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
ఈ పోటీని ప్రభుత్వ అధికారిక పోర్టల్ MyGovలో నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో 'గ్రామీణాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన' థీమ్ను ప్రతిబింబించే విధంగా సృజనాత్మకమైన లోగోలను రూపొందించి పంపాలని ప్రజలను కోరింది. ఈ మేరకు గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. ఈ పోటీలో గెలిచిన వారికి రూ.50వేల నగదు బహుమతిగా అందిస్తామని పేర్కొంది.
