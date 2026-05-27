రక్షణ రంగంలో కీలక ముందడుగు- స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్ ప్రాజెక్టు రేసులో 3 ప్రైవేట్ దిగ్గజాలు!
2027 మార్చి నాటికి కాంట్రాక్ట్ ఖరారు- మొదటి ప్రోటోటైప్ విమానం 2028 నుంచి 2032 మధ్య తొలిసారి గాల్లోకి ఎగిరే అవకాశం
Published : May 27, 2026 at 8:31 PM IST
AMCA Fighter Jet Project India : భారత వాయుసేన సామర్థ్యాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లే ఐదో తరం స్వదేశీ స్టెల్త్ యుద్ధ విమానం అమ్కా అభివృద్ధిలో కీలక అడుగు పడింది. ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్ జారీ చేసింది. ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ రంగానికే పరిమితమైన యుద్ధ విమానాల తయారీని, మోదీ ప్రభుత్వం తొలిసారిగా ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పగించబోతోంది. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ను పక్కన పెట్టి ప్రైవేట్ రంగానికి కేంద్రం పెద్దపీట వేసింది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 15 వేల కోట్ల విలువైన ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ రేసులో మూడు ప్రైవేట్ దిగ్గజాలు నిలిచాయి.
శత్రువుల రాడార్లకు చిక్కకుండా దాడి చేయగల అత్యంత అధునాతన స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాన్ని సొంతంగా తయారుచేసుకునేందుకు భారత్ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటివరకు దేశంలో తేజస్ వంటి ఫైటర్ జెట్లను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ మాత్రమే తయారు చేస్తూ వచ్చింది. కానీ, అమ్కా ప్రాజెక్ట్ నుంచి HALను పక్కన పెట్టి, ప్రైవేట్ రంగానికి రక్షణ శాఖ పెద్దపీట వేసింది. మొత్తం 7 కంపెనీలు పోటీ పడగా, సాంకేతిక పరిశీలన అనంతరం మూడు ప్రైవేట్ సంస్థలను ప్రభుత్వం షార్ట్లిస్ట్ చేసింది. టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్, ఎల్ అండ్ టీ - బెల్ కన్సార్టియం, భారత్ ఫోర్జ్ - బిఇఎమ్ఎల్ కూటమి ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ మూడు సంస్థలకు రక్షణ శాఖ టెండర్ పత్రాలను అందించింది. రాబోయే 2-3 నెలల్లో ఇవి తమ తుది బిడ్లను దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. 2027 మార్చి నాటికి కాంట్రాక్ట్ ఎవరికి దక్కుతుందనేది ఖరారు కానుంది. ఈ ఐదో తరం యుద్ధ విమానంలో రెండు ఇంజన్లు ఉంటాయి. ఇది సింగిల్ సీటర్. అంతర్గతంగా 1500 కిలోలు, బాహ్యంగా 5,500 కిలోల ఆయుధాలను ఇది మోసుకెళ్లగలదు. ఇంధన సామర్థ్యం 6,500 కిలోలు. 55,000 అడుగుల ఎత్తులో ఇది ప్రయాణించగలదు.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు భారీ పారిశ్రామిక ప్రాధాన్యం
ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్కు భారీ పారిశ్రామిక ప్రాధాన్యం దక్కబోతోంది. టెండర్ గెలుచుకున్న ప్రైవేట్ భాగస్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పుట్టపర్తిలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే 650 ఎకరాల గ్రీన్ఫీల్డ్ ఫెసిలిటీలో ఈ యుద్ధ విమానాల నమూనాలను తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు 15 వేల కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్ట్ నడుస్తుంది. DRDO పరిధిలోని ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ పర్యవేక్షణలో ప్రైవేట్ సంస్థ 5 అధునాతన యుద్ధ విమాన నమూనాలను, ఒక స్ట్రక్చరల్ టెస్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ను ఇక్కడే నిర్మిస్తుంది.
భారత వైమానిక దళానికి వెన్నుముక
అమ్కా అనేది కేవలం ఒక యుద్ధ విమానం కాదు, భారత వైమానిక దళానికి వెన్నుముక కాబోయే అస్త్రం. శత్రువుల రాడార్ల కళ్లు కప్పి లోపలికి దూసుకెళ్లేలా దీనికి ప్రత్యేక 'స్టెల్త్ కోటింగ్, ఆయుధాలు లోపలే దాగి ఉండేలా అమరుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో కేవలం అమెరికా, చైనా, రష్యా వద్ద మాత్రమే ఇటువంటి ఐదో తరం యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి. AMCA విజయవంతమైతే, ఈ అగ్రరాజ్యాల సరసన భారత్ సగర్వంగా నిలబడుతుంది. విదేశాలపై ఆధారపడటం పూర్తిగా తగ్గుతుంది.
ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల తయారీ అత్యంత సంక్లిష్టమైనది. ఇందుకోసం సుదీర్ఘ సమయం పడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ టైమ్లైన్ ప్రకారం మొదటి ప్రోటోటైప్ విమానం 2028 నుంచి 2032 మధ్య తొలిసారి గాల్లోకి ఎగిరే అవకాశం ఉంది. అన్ని రకాల పరీక్షలు పూర్తి చేసుకుని, 2035 నాటికి ఇది భారత వైమానిక దళంలో పూర్తిస్థాయిలో చేరనుంది. ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం వల్ల ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం అవుతుందని రక్షణ నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సరిహద్దుల్లో చైనా, పాకిస్తాన్ సవాల్లను ఎదుర్కొనేందుకు, అలాగే రక్షణ రంగంలో స్వయంసమృద్ధి సాధించేందుకు అమ్కా ప్రాజెక్ట్ భారత్కు ఒక గేమ్ ఛేంజర్ కాబోతోంది.
