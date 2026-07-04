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టెలిగ్రామ్‌కు కేంద్రం నోటీసులు- పైరసీ సినిమాలు, ఓటీటీ కంటెంట్​ తొలగించాలని ఆదేశం

పైరసీ కంటెంట్‌ను తొలగించాలని టెలిగ్రామ్‌కు కేంద్రం ఆదేశాలు- తీసుకున్న చర్యలపై 15 రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని సమాచార, ప్రసార శాఖ నోటీసు

Govt Notice To Telegram
Govt Notice To Telegram (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 2:31 PM IST

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Govt Notice To Telegram : ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు జారీ చేసింది. తమ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న పైరసీ సినిమాలు, OTT కంటెంట్, ఇతర ఆడియో-విజువల్ కంటెంట్‌ను నియంత్రించాలని టెలిగ్రామ్‌ను ఆదేశించింది. ఈవ్యవహారంపై తీసుకున్న చర్యలకు సంబంధించి 15రోజుల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ టెలిగ్రామ్‌ను ఆదేశించింది. పైరసీ కంటెంట్‌ను ఎప్పటికప్పుడు తీసివేయడం ఇకపై ప్లాట్‌ఫామ్‌దే పూర్తి బాధ్యత అనే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

నీట్ రీ-ఎగ్జామినేషన్ సమయంలో పేపర్ లీక్‌ను నివారించడానికి ముందుజాగ్రత్త చర్యగా జూన్‌లో టెలిగ్రామ్‌ను తాత్కాలికంగా కేంద్రం బ్లాక్ చేసింది. ప్రభుత్వం ఒక్కో పైరసీ ఛానెల్‌ను గుర్తించి చెప్పే వరకు టెలిగ్రామ్ వేచి చూడకూడదని మంత్రిత్వ శాఖ తేల్చి చెప్పింది. కేవలం ఫిర్యాదు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఒక్కో ఛానెల్‌ను తొలగించే విధానం ప్లాట్‌ఫామ్ బాధ్యతను నెరవేర్చినట్లు కాదని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు సినీ నిర్మాతలు, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, దర్యాప్తు సంస్థల ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం టెలిగ్రామ్ అమలు చేస్తున్న యంత్రాంగం వివరాలను కూడా కేంద్ర సమాచార శాఖ కోరినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఒక మధ్యవర్తిత్వ సంస్థగా ఐటీ చట్టం, నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలని టెలిగ్రామ్‌ను కేంద్రం గట్టిగా హెచ్చరించినట్లు తెలిసింది. పైరసీ కంటెంట్ కొనసాగినా, నిబంధనలను పాటించకపోయినా లేదా అసంపూర్ణమైన సమాధానం ఇచ్చినా కఠిన చర్యలు తప్పవని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

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