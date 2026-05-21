ETV Bharat / bharat

'ఎబోలా'పై కేంద్రం హై అలర్ట్: భారత్‌కు వచ్చే విదేశీ ప్రయాణికులకు అడ్వైజరీ జారీ- ఇండియా,​ ఆఫ్రికా సదస్సు వాయిదా

ఇమ్మిగ్రేషన్​ తనిఖీలకు ముందే ఆరోగ్య అధికారులను సంప్రదించాలని సూచన- వైరస్​ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవాలన్న డీజీహెచ్​ఎస్​- దిల్లీలో జరిగాల్సిన 4వ భారత్​- ఆఫ్రికా ఫోరమ్​​ సదస్సును వాయిదా

Govt Issues Ebola Advisory
Representational Image (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Issues Ebola Advisory : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎబోలా వైరస్ కలకలం రేపుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఎబోలా తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి భారతదేశానికి వచ్చే ప్రయాణికుల కోసం కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఆరోగ్య శాఖ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కీలక ఆరోగ్య మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఎబోలా ప్రభావిత దేశాల నుంచి భారత్‌కు వచ్చే ప్రయాణికులు, ఇమ్మిగ్రేషన్​ తనిఖీలకు ముందే ఆరోగ్య అధికారులను సంప్రదించాలని కోరింది. ముఖ్యంగా డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (డీఆర్‌సీ), ఉగాండా, దక్షిణ సూడాన్‌ దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు ఎబోలా లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఎయిర్‌పోర్ట్ ఆరోగ్య అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) ఇటీవల కాంగో, ఉగాండాలో వైరస్​ వ్యాప్తిపై 'గ్లోబల్‌ హెల్త్‌ ఎమర్జెన్సీ' ప్రకటించిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టింది. అయితే ఇది ప్రపంచవ్యాప్త మహమ్మారి కాదని డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అథనామ్ గెబ్రియేసస్ స్పష్టం చేశారు.

అడ్వైజరీలోని సూచనలు
కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన అడ్వైజరీ ప్రకారం, ఎబోలా ప్రభావిత దేశాల నుంచి భారత్‌కు చేరుకునే ప్రయాణికులు జ్వరం, తీవ్ర అలసట, నీరసం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు, వాంతులు, విరేచనాలు, గొంతు నొప్పి, శరీరంలో అనూహ్య రక్తస్రావం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే విమానాశ్రయంలోని ఆరోగ్య విభాగానికి సమాచారం ఇవ్వాలి. ఇమ్మిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్‌కు ముందే తమ ఆరోగ్య పరిస్థితిని వెల్లడించాలని అధికారులు సూచించారు. అలాగే ఎబోలా అనుమానితులు లేదా నిర్ధరిత రోగుల రక్తం, శరీర ద్రవాలతో నేరుగా సంబంధం కలిగిన ప్రయాణికులు కూడా వెంటనే ఆరోగ్య అధికారులను సంప్రదించాలని డీజీహెచ్‌ఎస్‌ పేర్కొంది. ఇది ఇతర ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా అత్యంత కీలకమని పేర్కొంది.

అదేవిధంగా, భారత్‌కు వచ్చిన తర్వాత 21 రోజుల లోపు ఎవరైనా పైన చెప్పిన లక్షణాలతో బాధపడితే వెంటనే వైద్యులను సంప్రందించాలని, తమ ప్రయాణ చరిత్రను అధికారులకు వెల్లడించాలని సూచించింది. ప్రయాణికుల భద్రత, అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య నిబంధనలు (ఐహెచ్‌ఆర్‌) ప్రకారం స్క్రీనింగ్‌, ఆరోగ్య పరీక్షలు, ప్రజారోగ్య చర్యలకు సహకరించాలని కోరింది.

ఇదిలా ఉండగా, దేశంలో ఇప్పటివరకు ఎబోలా కేసులు ఏమీ నమోదు కాలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి పుణ్య సలిలా శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా విమానాశ్రయాల్లో స్క్రీనింగ్‌, క్వారంటైన్‌ విధానాలు, నమూనాల పరీక్షలు, రోగుల చికిత్స వంటి పరీక్షలకు సంబంధించిన వివరణాత్మక కార్యచరణ విధానాలను ఇప్పటికే రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు పంపినట్లు తెలిపారు.

ఎబోలా ఎఫెక్ట్​: భారత్​- ఆఫ్రికా ఫోరమ్​​ సదస్సు వాయిదా
మరోవైపు, ఎబోలా వైరస్​ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే వారం దిల్లీలో జరగాల్సిన 4వ భారత్​- ఆఫ్రికా ఫోరమ్​​ సదస్సును తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సదస్సుకు ఆఫ్రికా నుంచి కీలక నేతలు, అధికారులు రావలసి ఉంది. అయితే, వైరస్​ వ్యాప్తి కారణంగా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ప్రతినిధులతో చర్చించిన తర్వాతే సదస్సును వాయిదా వేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. సదస్సు వాయిదా పడినప్పటికీ, ఎబోలాను ఎదుర్కొనేందుకు ఆఫ్రికా దేశాలకు అవసరమైన వైద్య సహాయాన్ని అందిస్తామని భారత్ ప్రకటించింది.

ఎబోలా వైరస్​ వ్యాప్తిపై WHO హెచ్చరిక
ఇక, ఎబోలా వైరస్‌తో కాంగోలో 88మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు స్థానిక అధికారులు పేర్కొన్నారు. మరో 300మంది వైరస్‌ బారిన పడినట్లు తెలిపారు. ఉగాండాలోనూ వైరస్‌ ఆనవాళ్లు బయటపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత ఆదివారం డబ్ల్యూహెచ్​ఓ గ్లోబల్‌ హెల్త్‌ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. 1976లో కాంగోలో ఎబోలాను తొలిసారిగా గుర్తించినప్పటి నుంచి ఇది 17వ సారి వ్యాప్తి చెందడమని పేర్కొంది. ఈ వైరస్‌కు ప్రత్యేకంగా అమోదించిన చికిత్సలు, వ్యాక్సిన్‌లు లేకపోవడం వల్ల దీనిని వెంటనే అరికట్టడం అసాధ్యమని డబ్ల్యూహెచ్​ఓ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వైరస్‌ లక్షణాలు ఉన్నవారు ఇతర దేశాలకు వెళ్లొద్దని కోరింది. అలాగే, సరిహద్దుల వెంబడి స్క్రీనింగ్ చేపట్టాలని ప్రపంచ దేశాలకు సూచించింది. వైరస్‌ భయంతో సరిహద్దులను మూసివేయవద్దని, ప్రయాణ, వాణిజ్య ఆంక్షలు విధించవద్దని కోరింది.

'తమిళనాడు చరిత్రలో ఇదొక టర్నింగ్ పాయింట్​'- క్యాబినెట్ బెర్తులు దక్కడంపై కాంగ్రెస్

'మోదీ టోఫీలు పంచే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు'- ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థితిపై కాంగ్రెస్​ ఆందోళన

TAGGED:

EBOLA ADVISORY INDIA
EBOLA ADVISORY 2026
EBOLA VIRUS SYMPTOMS
EBOLA VIRUS DISEASE
GOVT ISSUES EBOLA ADVISORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.