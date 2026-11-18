మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం- ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్యాకేజీలను 112కు పెంచాలని యోచన!
PM JAY reserved packages : ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు కేటాయించిన పీఎం-జేఏవై ప్యాకేజీలను 112కు విస్తరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
Published : November 18, 2026 at 3:50 PM IST
ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన (AB PM-JAY) కింద ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన చికిత్సల పరిధిని గణనీయంగా పెంచాలని మోదీ సర్కార్ యోచిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆరోగ్య ప్రయోజన ప్యాకేజీల సంఖ్యను ప్రస్తుతమున్న 23 నుంచి 112కు పెంచాలని ప్రతిపాదించినట్లు నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రతిపాదిత విస్తరణ ప్రధానంగా సాధారణ అనారోగ్య సమస్యలు, సర్జరీలపై దృష్టి సారించనుందని వెల్లడించాయి. ఈ అనారోగ్య సమస్యలకు ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో, ముఖ్యంగా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, సబ్ డివిజనల్ ఆస్పత్రుల్లో సమర్థవంతంగా చికిత్స అందించవచ్చని పేర్కొన్నాయి.