పార్లమెంట్లో SIRపై చర్చిద్దాం- విపక్షాలకు ఆహ్వానం: కిరణ్ రిజిజు
పార్లమెంట్లో రెండో రోజు కూడా ప్రతిష్టంభన- ఎస్ఐఆర్పై చర్చించాలని విపక్షాలు పట్టు
Published : December 2, 2025 at 2:48 PM IST
Rijiju On SIR Logjam In Parliament : 'ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' (ఎస్ఐఆర్)పై చర్చ కోసం పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలు పదేపదే వాయిదా పడుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పార్లమెంట్లో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనను తొలగించేందుకు విపక్ష పార్టీల నేతలను చర్చలకు ఆహ్వానించింది. ఈ విషయాన్ని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు మంగళవారం వెల్లడించారు.
శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి విపక్షాలు 'ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' (ఎస్ఐఆర్)పై చర్చ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దీనితో పదేపదే పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు వాయిదా పడుతూ వస్తున్నాయి. దీనితో ఈ ప్రతిష్టంభనను ముగించడానికి వివిధ పార్టీల నేతలను చర్చలకు ఆహ్వానించామని, అయితే ఈ చర్చలకు ఎటువంటి గడువును నిర్ణయించలేదని కిరణ్ రిజిజు లోక్సభలో చెప్పారు.
9 రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్పై చర్చ చేయాలని విపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్న సమయంలో, కిరణ్ రిజిజు మాట్లాడుతూ, "ప్రభుత్వం ఏ అంశంపై అయినా చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇందుకోసం వివిధ పార్టీల నాయకులను చర్చలకు ఆహ్వానించాం. కానీ కేవలం ఎస్ఐఆర్ అనే ఒక అంశంపై చర్చించడానికి పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించలేం. చిన్న చిన్న పార్టీలు కూడా తమకు అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చించాలని అనుకుంటున్నాయి. వాటికంటే ఎస్ఐఆర్పై చర్చ ఎక్కువేమీ కాదు" అని రిజిజు పేర్కొన్నారు.
బిహార్ ఎన్నికల్లో ఘోరపరాజయం పాలైన కాంగ్రెస్ను కిరణ్ రిజిజు విమర్శిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "2 నుంచి 4 పార్టీలు పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగిస్తున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపు, ఓటములు సహజం. కానీ ఓటమి వల్ల కలిగిన కోపాన్ని వెళ్లగక్కకూడదు. కానీ ఓడిన (కాంగ్రెస్) పార్టీ నేతలు ఇలా సభకు అంతరాయం కలిగిస్తూ, ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నారు. దివంగత బీజేపీ నేత అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ కూడా ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు" అని రిజిజు అన్నారు.
మరోవైపు, లోక్సభలో నిరసన తెలుపుతున్న సభ్యులను ఉద్దేశించి రిజిజు మాట్లాడుతూ, సభా మర్యాదను కాపాడాలని, చిన్న పార్టీల నేతలు చెప్పే సమస్యల గురించి కూడా వినాలని అన్నారు. "దయచేసి దేనికీ ఒక టైమ్లైన్ పెట్టకండి. నేను వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలతో చర్చలు జరపబోతున్నాను. అవి అధికారికంగాగానీ, అనధికారికంగా కానీ కావచ్చు. ప్రతీదీ యాంత్రికంగా ఉండకూడదు. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో మనం చర్చల్లో పాల్గొనాలి" అని రిజిజు అన్నారు.
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ప్రతిపక్ష ఎంపీలు ఎస్ఐఆర్పై చర్చించాలని ఉభయసభల్లో నిరసనలు చేపట్టాయి. దీనితో రెండు సభలు పదే పదే వాయిదా పడుతూ వస్తున్నాయి. మంగళవారం ఇప్పటి వరకు లోక్సభ రెండు సార్లు, రాజ్యసభ ఒక్కసారి వాయిదా పడింది.
వాస్తవానికి పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. 15 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్ 19న ముగియనున్నాయి. దేశ చరిత్రలోనే ఈ అతితక్కువ సమయం కొనసాగిన శీతాకాల సమావేశాలుగా ఇవి నిలవనున్నాయి. మోదీ సర్కార్ ఈ సమావేశాల్లోనే 13 బిల్లులను ఆమోదించాలని భావిస్తోంది. వీటిలో ఒకటి ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ఉండగా, రెండింటిని లోక్సభ కమిటీ ఆమోదించింది. మరోవైపు ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై పార్లమెంటులో చర్చించాలని మెజార్టీ విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దేశ భద్రత, విదేశాంగ విధానం, రైతుల సమస్యలు, దిల్లీలో వాయు కాలుష్యంపైనా చర్చించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. ఎస్ఐఆర్పై చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా డిమాండ్ చేసింది.