ఆ రాష్ట్రంలో కాలం చెల్లిన భూ రికార్డులు- మరింత లేట్ అవుతున్న యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీల జారీ
Farmer ID Issue Delay In Jharkhand : ఝార్ఖండ్లో కాలం చెల్లిన భూ రికార్డుల కారణంగా యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీ జారీ ప్రక్రియ మరింతగా ఆలస్యమవుతోంది. ఈ సమస్య అధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది.
Published : October 29, 2026 at 8:20 PM IST
Jharkhand Land Records Issue : కేంద్ర ప్రభుత్వ 'అగ్రిస్టాక్' కార్యక్రమం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు డిజిటల్ గుర్తింపు కార్డులను జారీ చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది ఝార్ఖండ్ సర్కార్. అయితే కాలం చెల్లిన భూ రికార్డుల వల్ల యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీలను జారీ చేసే ప్రక్రియ రాష్ట్రంలో ఆలస్యమవుతోంది. ఝార్ఖండ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 1922-1932 కాలం నాటి సర్వేల తర్వాత మళ్లీ ఎటువంటి కొత్త భూ సర్వేలు నిర్వహించలేదు. దాదాపు వందేళ్ల క్రితం నాటి రికార్డులనే ఇప్పటికీ వాడుతుండటం వల్ల ప్రస్తుత రైతులకు డిజిటల్ ఐడీలను కేటాయించడం ప్రభుత్వానికి సవాల్గా మారుతోంది.
యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీ అంటే ఏమిటి?
ఆధార్ కార్డు లాగే దేశంలోని ప్రతి రైతుకు ఒక ప్రత్యేకమైన యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీని జారీ చేస్తారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఆ ఐడీతో ఒకే వ్యక్తి వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు లేదా నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు పొందకుండా అడ్డుకోవచ్చు. రైతుల భూకమతాలు, పంటలు, ప్రభుత్వ పథకాలకు అర్హతకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఒకే డిజిటల్ వేదికపైకి తీసుకురావడానికి ఈ యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీని తీసుకొచ్చారు.
'వందేళ్ల నుంచి భూశిస్తు రికార్డులను అప్డేట్ చెయ్యలేదు'
1922-1932 తర్వాత రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో కొత్తగా భూ సర్వేలు నిర్వహించకపోవడం వల్ల చాలా మంది రైతుల పేర్ల మీద భూ మ్యుటేషన్లు పూర్తి కాలేదని ఝార్ఖండ్ వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ బిద్యానంద్ శర్మ తెలిపారు. ఆ కాలంలో నిర్వహించిన చివరి సర్వే తర్వాత అనేక ప్రాంతాల్లో భూ శిస్తు రికార్డులు అప్డేట్ చేయలేదని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఆ రైతుల వారసులు భూమిని సాగు చేస్తున్నప్పటికీ, పెద్ద సంఖ్యలో భూములు ఇప్పటికీ మాజీ భూస్వాముల పేర్ల మీదే ఉన్నాయని చెప్పారు. అనేక కుటుంబాల్లో పరస్పర ఒప్పందాల ద్వారా వారసుల మధ్య భూమిని విభజించారని, కానీ ఈ మార్పులు అధికారిక రెవెన్యూ రికార్డులలో నమోదు కాలేదని స్పష్టం చేశారు.
"యూనిక్ ఫార్మర్ ఐడీని రూపొందించడానికి రైతు పేరు మీద నవీకరించిన భూ రికార్డులు అవసరం. అందుకే వారసత్వం ఆధారంగా జరిగే మ్యుటేషన్ను మరింత సమర్థవంతంగా చేయడానికి వ్యవసాయ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నాయి. ఫార్మర్ ఐడీలను రూపొందించడంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను రెవెన్యూ, వ్యవసాయ శాఖలు సంయుక్తంగా పరిష్కరిస్తాయి. ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి రెవెన్యూ శాఖ ఒక ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానాన్ని (SOP) సిద్ధం చేస్తోంది. రైతులు తమ ఫార్మర్ ఐడీలను పొందడంలో విఫలమైతే ప్రభుత్వ పథకాల కింద లభించే ప్రయోజనాలను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల అర్హులైన రైతులను డిజిటల్ వ్యవస్థలో చేర్చడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఝార్ఖండ్ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ సెంటర్ ద్వారా సుమారు 2.60 కోట్ల ల్యాండ్ ప్లాట్లకు జియోట్యాగింగ్ పూర్తైంది."
- బిద్యానంద్ శర్మ, ఝార్ఖండ్ వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్
అయితే, డిజిటల్ పంట సర్వే ఇప్పటివరకు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ప్రాంతంలో కేవలం 30శాతం మాత్రమే కవర్ చేసిందన్నారు బిద్యనంద్ శర్మ. రాష్ట్రంలో ఫార్మర్ ఐడీ నమోదు ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైందని తెలిపారు. కానీ పాత రెవెన్యూ రికార్డులు ఈ ప్రక్రియ వేగాన్ని నెమ్మదింపజేశాయని అన్నారు. ప్రస్తుత రబీ సీజన్లోనే సంబంధిత వ్యవసాయ క్షేత్రాలన్నింటిలో డిజిటల్ పంట సర్వేను పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వివరించారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా అధికారులు ప్రతి పొలం అక్షాంశ, రేఖాంశాలతో సహా భౌగోళిక స్థానాన్ని, అక్కడ పండించిన పంటల వివరాలను నమోదు చేస్తారని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత ఈ సమాచారాన్ని డీసీఎస్ ఝార్ఖండ్ యాప్ ద్వారా ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అప్లోడ్ చేస్తారని పేర్కొన్నారు.
'భూ రికార్డులను అప్డేట్ చేయడమే పెద్ద సవాల్'
"కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాలు, యూటీల్లో యూనివర్సల్ ఫార్మర్ ఐడీ జారీ చేస్తోంది. ఫార్మర్ ఐడీ కార్డుల జారీలో అనేక రాష్ట్రాలు దూసుకెళ్తున్నాయి. అయితే ఝార్ఖండ్ మాత్రం భూ రికార్డులకు సంబంధించిన సవాళ్లను అధిగమించేందుకు ఇంకా కృషి చేస్తోంది. ఈ దశలో రాష్ట్రంలో ఫార్మర్ ఐడీ జారీకి సంబంధించిన శాతాన్ని చెప్పలేం. భూ రికార్డులను నవీకరించడమే అతిపెద్ద సవాల్ మారింది" అని శర్మ పేర్కొన్నారు.
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