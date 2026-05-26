చొరబాట్ల అడ్డుకట్టకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం-  రిటైర్డ్​ జడ్జితో కమిటీ ఏర్పాటు

రిటైర్డ్ జడ్జి జస్టిస్ ప్రకాష్ ప్రభాకర్ నావ్లేకర్ అధ్యక్షతన కమిటీ ఏర్పాటు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 26, 2026 at 8:31 PM IST

Amit Shah on Illegal Immigrants : దేశంలో అక్రమ వలసలు, చొరబాట్ల కారణంగా జరుగుతున్న జనాభా నిష్పత్తిలో మార్పులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా వస్తున్న మార్పులను నిశితంగా పరిశీలించేందుకు ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. రిటైర్డ్ జడ్జి జస్టిస్ ప్రకాష్ ప్రభాకర్ నావ్లేకర్ అధ్యక్షతన ఈ కమిటీ పనిచేయనుంది. అక్రమ వలసలు దేశ సార్వభౌమాధికారానికి, అంతర్గత భద్రతకు పెద్ద సవాల్‌గా మారాయని కేంద్రం పేర్కొంది.

ఈ కమిటీలో దేశ జనగణన కమిషనర్‌తో పాటు నిపుణులకు కేంద్రం స్థానం కల్పించింది. కేంద్ర హోం శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ ఈ కమిటీకి మెంబర్ సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తారు. దేశంలో చట్టవిరుద్ధమైన వలసల వల్ల జరుగుతున్న జనాభా మార్పులు తీవ్రమైనవని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఎక్స్‌ వేదికగా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇవి దేశ సార్వభౌమత్వానికే కాకుండా జాతీయ భద్రత, అంతర్గత శాంతిభద్రతకు, గిరిజనుల ఉనికికి ముప్పుగా మారాయన్నారు. విభిన్న సామాజిక, మత వర్గాల మధ్య అసాధారణంగా మారుతున్న జనాభా నిష్పత్తిని ఈ కమిటీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, శాశ్వత పరిష్కారాలను ప్రభుత్వానికి సూచిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

చొరబడిన ప్రతీ ఒక్క అక్రమ వలసదారుడిని గుర్తించి దేశం దాటించడానికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని అమిత్‌షా పునరుద్ఘాటించారు. సరిహద్దుల్లో జనాభా మార్పులు జరగకుండా నిరోధించాల్సిన పూర్తి బాధ్యత BSFపై ఉందన్నారు. త్రిపుర, అసోం, బంగాల్ ప్రభుత్వాలు అక్రమ చొరబాట్లకు వ్యతిరేకంగా కఠిన విధానాలను అనుసరిస్తున్నాయని గుర్తుచేశారు. పశువుల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు, జిల్లా యంత్రాంగాలతో కలిసి బీఎస్ఎఫ్ పనిచేయాలని సూచించారు. చొరబాటుదారుల రహస్య మార్గాలను గుర్తించి, వాటిని శాశ్వతంగా మూసివేయడం ద్వారా చొరబాట్లకు ముగింపు పలకాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు.

