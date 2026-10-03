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మెట్రో నగరాల్లో వేగంగా కుంగిపోతున్న భూమి- కారణాలేంటి? సమస్య పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం

దేశంలోని 4 ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో క్రమంగా కుంగిపోతున్న భూమి- అధ్యయనం చేసేందుకు నలుగురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం- కీలకం కానున్న కమిటీ చేసే సూచనలు!

Land Subsidence In Metro Cities
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 7:28 PM IST

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Land Subsidence In Metro Cities : దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో క్రమంగా భూమి కుంగిపోతున్న ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మహానగరాల్లో భూమి కుంగుబాటు సమస్యలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. దేశ రాజధాని దిల్లీ సహా కోల్‌‌కతా, ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి, చెన్నై నగరాల్లో భూమి కుంగిపోవడానికి కారణాలను పరిశీలించడానికి కేంద్రం ఈ మేరకు నలుగురు సభ్యులతో కూడిన ఒక సంయుక్త కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ భూమి కుంగిపోతున్న తీరును పరిశీలించి దీనిపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయనుంది. ఇదే సమయంలో భూమి కుంగుబాటు నివారణ చర్యలను, పరిష్కార మార్గాలను కూడా ప్రతిపాదించనుంది.

నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ (NGT- జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్) ఆదేశాల మేరకు కేంద్రం ఈ చర్యలు తీసుకుంది. కేంద్ర జల శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ (CGWA) ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. మే 29న నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ ఛైర్ పర్సన్ జస్టిస్ ప్రకాశ్ శ్రీవాత్సవ నేతృత్వంలోని ప్రధాన బెంచ్ విచారణ సందర్భంగా ఈ అంశంపై ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

కమిటీలో నాలుగు సంస్థల నుంచి ఒక్కొక్కరు
ఈ క్రమంలోనే సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ ఇటీవల NGTకి సమర్పించిన రిపోర్టులో కమిటీ వివరాల్ని వెల్లడించింది. ఈ కమిటీలో CGWA తో పాటుగా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (GSI), మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ (MoHUA), భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO- ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్) నుంచి కూడా ఒక్కొక్క ప్రతినిధి ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. అంటే నాలుగు వేర్వేరు సంస్థల నుంచి కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించింది. ఇక కమిటీ కో ఆర్డినేటర్‌గా సీజీడబ్ల్యూఏ సైంటిస్ట్ అలోక్ కుమార్ సిన్హా వ్యవహరించనున్నారు. MoHUA తరఫున మోనిస్ ఖాన్ ఈ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉండగా, ఇస్రో నుంచి రిత్విక్ మజుందార్, జీఎస్ఐ నుంచి పీకే గజ్‌బియే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

అసలు భూమి ఎందుకు కుంగుతోంది?
మెట్రో సిటీల్లో భూమి కుంగిపోవడంపై గతేడాది నవంబరులోనే జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ దృష్టి సారించింది. అప్పట్లోనే ఒక అంతర్జాతీయ అధ్యయనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వచ్చిన మీడియా రిపోర్టును పరిశీలించిన ట్రైబ్యునల్ ఈ అంశంపై సుమోటో కింద నమోదు చేసింది. 2015 నుంచి 2023 వరకు శాటిలైట్ అబ్జర్వేషన్స్‌ను బట్టి నిర్వహించిన అధ్యయనంలో దిల్లీ, కోల్‌కతా, చెన్నై, ముంబైలో సుమారు 878 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతం భూమి కుంగుబాటుకు గురవుతున్నట్లు గుర్తించారని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. భూమి కుంగిపోవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో భూగర్భ జలాలు తగ్గుతుండటం ఒకటిగా అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో నగరాల్లో పెరుగుతున్న జనాభా, వేగంగా జరుగుతున్న నిర్మాణాలు, విపరీతంగా పెరుగుతున్న భూగర్భ జలాల వినియోగం వంటి అంశాలు కూడా భూమి కుంగుబాటుకు కారణంగా ఉన్నాయా లేదా అనే అంశాల్ని కూడా కమిటీ పరిశీలించనుంది.

ఇక్కడ భూమి కుంగుబాటుకు అసలైన సమస్యను తెలుసుకోవడానికి కమిటీ వివిధ రకాల సమాచారాన్ని సేకరించి పరిశీలించనుంది. ఇందులో హైడ్రోజియోలాజికల్, జియోటెక్నికల్, భూగర్భ జలాలు, రిమోట్ సెన్సింగ్, పట్టణీకరణ, భూమి వినియోగానికి సంబంధించిన సమాచారం ఉంది. అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్రీయ, సాంకేతిక సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని భూమి కుంగుబాటుకు దారితీస్తున్న అంశాలపై కమిటీ చర్చించనుంది. ఇక దీనికి సంబంధించి అధ్యయనం పూర్తయ్యాక CGWA భూమి కుంగుబాటు సమస్యను వీలైనంత తగ్గించేందుకు తగిన పరిష్కార మార్గాలకు సూచనలు సిద్ధం చేసి NGTకి సమర్పించనున్నట్లు తెలిపింది. అయితే నివేదిక సమర్పించాల్సిన కచ్చితమైన గడువును మాత్రం వెల్లడించలేదు. మెట్రో నగరాల్లో జనాభా విపరీతంగా పెరుగుతుండటం దానికి అనుగుణంగా భూగర్భ జలాల వినియోగం పెరగడం, మౌలిక వసతుల విస్తరణ నేపథ్యంలో భూమి కుంగుబాటు సమస్య పరిష్కారానికి సంబంధించి ఈ కమిటీ చేసే సూచనలు భవిష్యత్తులో నష్టాన్ని తగ్గించడానికి కీలకం కానున్నాయి.

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