భయంతో ఎవరూ గ్యాస్ బుక్ చేయొద్దు- దేశంలో LPG కొరత లేదు: కేంద్రం
ఎల్పీజీ కొరతపై స్పందించిన కేంద్రం- ప్రజలు ఆందోళ పడాల్సిన అవసరం లేదని వెల్లడి
Published : March 13, 2026 at 5:23 PM IST
Union On LPG Shortage : దేశంలో గ్యాస్ కొరత లేదని కేంద్రం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతపై జరుగుతోన్న ప్రచారాలపై స్పందించిన కేంద్రం గ్యాస్ గురించి ప్రజలు ఆందోళన చెందొద్ధని వెల్లడించింది. గ్యాస్ కోసం క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదని మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర చమురు మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాతా శర్మ చెప్పారు. అవసరం లేకపోయినా ఆందోళనతో గ్యాస్ బుకింగ్లు చేయవద్దని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు.
మార్చి 5తో పోలిస్తే దేశీయ LPG ఉత్పత్తి 30 శాతం పెరిగినట్లు సుజాతా శర్మ వెల్లడించారు. మిడిల్ ఈస్ట్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ప్రతిరోజు 55.7 లక్షల ఎల్పీజీ బుకింగ్సే జరిగేవని, ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య ఏకంగా 75.7 లక్షలు దాటిందన్నారు. ప్రజలు భయాందోళనతోనే భారీ బుకింగ్స్ చేస్తున్నారని ఈ గణాంకాలతో స్పష్టమవుతోందని ఆమె చెప్పారు. ఇంతగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, దేశంలోని ఏ ఎల్పీజీ డీలర్ దగ్గర కూడా గ్యాస్ స్టాక్ పూర్తిగా అయిపోలేదని సుజాత శర్మ పేర్కొన్నారు.భారత్కు చెందిన నౌకలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు. హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద నౌకల్లో ఉన్న వారి భద్రత కోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. నౌకల్లో ఉన్న 23 వేల మంది భారతీయుల భద్రత కోసం 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. భారత్లోని పోర్టుల్లో కార్యకలాపాలు సాధారణంగానే ఉన్నాయన్నారు. రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామన్నారు.