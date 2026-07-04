హైడ్రా క్రేన్పై 100 అడుగుల ఎత్తులో పదవీ విరమణ వేడుక- వైరల్ అవుతున్న ప్యూన్ రిటైర్మెంట్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగి వినూత్న ఆలోచన- పూలతో అలంకరించిన హైడ్రా క్రేన్పై ఊరేగింపుగా స్వగ్రామానికి చేరుకున్న ప్యూన్- తొలిసారి ఇలాంటి వేడుక చూసి ఆశ్చర్యపోయిన స్థానికులు
Published : July 4, 2026 at 5:01 PM IST
Crane Ride On Retirement Day : పదవీ విరమణ అనేది ప్రతి ఉద్యోగి జీవితంలో ఓ ప్రత్యేకమైన ఘట్టం. దశాబ్దాలపాటు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన తర్వాత కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టే ఆ క్షణాన్ని చాలా మంది కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగులతో కలిసి సాధారణంగా జరుపుకుంటారు. కొందరు కార్లలో, మరికొందరు గుర్రపు బండ్లలో ఊరేగింపుగా ఇంటికి చేరుకుంటారు. అయితే హరియాణకు చెందిన ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మాత్రం తన రిటైర్మెంట్ వేడుకను అందరికీ గుర్తుండిపోయేలా జరుపుకున్నారు. కారు, రథం కాకుండా ఏకంగా పూలతో అలంకరించిన హైడ్రా క్రేన్పై కూర్చుని కార్యాలయం నుంచి స్వగ్రామానికి వెళ్లి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
100 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఊరేగింపు
హరియాణాలోని పానిపట్ జిల్లాలో ఆహార, సరఫరాల శాఖలో మహావీర్ బంగర్ (58) గత 23 ఏళ్లుగా ప్యూన్గా పనిచేశారు. ఇటీవల ఆయన పదవీ విరమణ పొందారు. ఉద్యోగ జీవితానికి వీడ్కోలు పలికే రోజును జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా మార్చుకోవాలని మహావీర్ ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకు వినూత్న మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. పూలు, రంగురంగుల చున్నీలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన భారీ హైడ్రా క్రేన్ను సిద్ధం చేయించారు. దాదాపు 100 అడుగుల ఎత్తుకు లిఫ్ట్ చేసిన క్రేన్ పైభాగంలో కూర్చుని తన కార్యాలయం నుంచి స్వగ్రామానికి ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు. మార్గమంతా చిరునవ్వుతో చేతులు ఊపుతూ ప్రజలకు అభివాదం చేశారు.
"నా ఉద్యోగ జీవితంలో అనేక మంది ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ కార్యక్రమాలు చూశాను. అయితే నా వంతు వచ్చినప్పుడు అందరికీ భిన్నంగా జరుపుకోవాలని చాలా కాలం క్రితమే నిర్ణయించుకున్నాను. సాధారణంగా అందరూ కారులో లేదా రథంలో ఊరేగింపుగా వెళ్తారు. కానీ నేను మాత్రం హైడ్రా క్రేన్పై స్వగ్రామానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నా జీవితంలో ఇది ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిన రోజు. ఈ జ్ఞాపకం ఎప్పటికీ నాతోనే ఉంటుంది."
- మహావీర్ బంగర్
క్రేన్ వెంట ఉన్న కాన్వాయ్
మహావీర్ ప్రయాణానికి థార్, స్కార్పియో వంటి ఎస్యూవీలతో కూడిన వాహనాల కాన్వాయ్ కూడా వెంట నడిచింది. దీంతో ఆ ఊరేగింపు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారు ఒక్కసారిగా ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. చాలామంది వాహనాలు ఆపి మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు, ఫొటోలు చిత్రీకరించారు. మరికొందరు చప్పట్లతో అభినందిస్తూ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఆశ్చర్యంలో స్థానికులు
మహావీర్ వినూత్న ఆలోచన ప్రస్తుతం పానిపట్తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పదవీ విరమణ తర్వాత హైడ్రా క్రేన్పై ఊరేగింపుగా ఇంటికి వెళ్లడం ఇదే తొలిసారి చూడడమని స్థానికులు చెప్పారు. అలాగే ఒక స్థానిక నివాసి మాట్లాడుతూ, "ఇలాంటి వీడ్కోలు కార్యక్రమాన్ని మేమెప్పుడూ చూడలేదు. చాలా విభిన్నంగా, ఆకట్టుకునేలా ఉంది. జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక సందర్భాన్ని ఇలా గుర్తుండిపోయేలా జరుపుకోవడం నిజంగా అభినందనీయం" అని అన్నారు.
గతంలో వైరల్ అయిన మరో వేడుక
అయితే హరియాణాలో ఇలాంటి వినూత్న పదవీ విరమణ వేడుక ఇది మొదటి సారి కాదు. గతంలోనూ జీంద్ జిల్లా జులానా ప్రాంతంలోని జైజైవంతి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో నర్సింగ్ అధికారిగా పని చేసిన శాన్ దేవి కూడా ఇలాంటి పదవీ విరమణ పొందారు. రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా తన కుమారుడు కొత్త కారును పూర్తిగా పదిరూపాయల నోట్లతో అలంకరించి ఇచ్చాడు. డ్రైవర్ వైపు ముందు అద్దాన్ని మినహాయించి, మిగతా అన్ని వైపులా 10 రూపాయల నోట్లను అతికించాడు. అంతేకాదు, కారు ముందు అద్దంపై తల్లి ఫొటోను ఏర్పాటు చేసి, ఆమె పట్ల తనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నాడు.