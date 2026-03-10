ETV Bharat / bharat

చైనా సహా సరిహద్దు దేశాల నుంచి ఎఫ్‌డీఐకు సడలింపు- నిబంధనల సవరణకు కేబినెట్ ఆమోదం

చైనా సహా భూసరిహద్దు దేశాల పెట్టుబడులపై నిబంధనల్లో మార్పులు- ప్రెస్ నోట్ 3(2020)లో సడలింపులకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్- ఐబీసీ, కంపెనీస్ చట్టాల్లో సవరణలకు ఆమోదం- దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియ వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యం

India China Flags
India China Flags (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Eases FDI Norms For China : విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (FDI) విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్‌తో సరిహద్దు పంచుకునే దేశాల నుంచి వచ్చే విదేశీ ప్రత్యేక్ష పెట్టుబడులపై అమల్లో ఉన్న నిబంధనలను కేంద్రం కొంతవరకు సడలించింది. మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ నిర్ణయంతో చైనా సహా పలు పొరుగు దేశాల పెట్టుబడులపై అమల్లో ఉన్న కొన్ని పరిమితులు సవరించారు.

2020లో అమల్లోకి తీసుకువచ్చిన ప్రెస్‌ నోట్‌–3 నిబంధనల్లో కేంద్రం మార్పులు చేసింది. ఈ నిబంధన ప్రకారం భారత్‌తో భూసరిహద్దు ఉన్న దేశాలకు చెందిన కంపెనీలు లేదా ఆ దేశాల షేర్‌ హోల్డర్లు ఉన్న సంస్థలు భారత్‌లో ఏ రంగంలోనైనా పెట్టుబడి పెట్టాలంటే తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ నిబంధనల్లో కొంత సడలింపు కల్పించినట్లు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. భారత్‌తో భూసరిహద్దు పంచుకునే దేశాల్లో చైనా, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్, భూటాన్, నేపాల్, మయన్మార్, అఫ్గానిస్థాన్​ ఉన్నాయి. ఈ దేశాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడులు ఇప్పటివరకు కఠిన నియంత్రణల కిందనే కొనసాగుతున్నాయి.

TAGGED:

FOREIGN DIRECT INVESTMENT
INDIA FDI NORMS
GOVT EASES FDI NORMS FOR CHINA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.