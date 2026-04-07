వలస కార్మికులకు కేంద్రం ఊరట- 5కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ల​ సరఫరా రెట్టింపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 12:07 PM IST

5kg LPG Cylinder Quota : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా దేశంలో గ్యాస్‌ లభ్యత తగ్గిన నేపథ్యంలో వలస కార్మికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊరట కల్పించింది. వలస కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకుని 5 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను రెట్టింపు చేసింది. కార్మికులకు సిలిండర్ల సరఫరాను రెట్టింపు చేయాలని రాష్ట్రాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రాలకు పెట్రోలియంశాఖ కార్యదర్శి నీరజ్ మిత్తల్ లేఖ రాశారు. గ్యాస్‌ సరఫరాను నిర్ధారించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరారు. ఆయిల్ మార్కెంటింగ్ కంపెనీలు (OMC)ల సాయంతో పౌరసరఫరాలశాఖ ద్వారా గ్యాస్ పంపిణీ చేయాలని సూచించారు. వర్షాకాలంలో గ్యాస్ కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాలకు పెట్రోలియం శాఖ కార్యదర్శి మిత్తల్‌ స్పష్టంచేశారు.

