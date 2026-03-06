ETV Bharat / bharat

TRP Ban On TV Channel : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలపై కొన్ని టీవీ ఛానళ్లు సంచలనం పేరుతో అందిస్తున్న ఊహాజనిత కథనాలపై కేంద్రం తీవ్రంగా స్పందించింది. దేశంలోని అన్ని వార్తా ఛానళ్లకు టెలివిజన్ రేటింగ్ పాయింట్స్ (TRP) ఇవ్వడాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. ఈ మేరకు రేటింగ్ ఏజెన్సీ అయిన 'బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్' (BARC) కు స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చింది. కనీసం నాలుగు వారాల పాటు లేదా తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు ఈ రేటింగ్‌లను నిలిపివేయాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

ఇరాన్, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం పశ్చిమాసియానే కాదు, యావత్ ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతోంది. యుద్ధ పరిణామాలను కవర్ చేస్తున్న కొన్ని టీవీ ఛానెళ్లు శృతి మించి వ్యవహరిస్తున్నాయని కేంద్రం గుర్తించింది. రేటింగ్‌ల కోసం యుద్ధాన్ని ఒక సినిమా తరహాలో, గ్రాఫిక్స్‌తో భయానకంగా చూపిస్తున్నాయని ప్రభుత్వం గమనించింది. దీంతో చర్యలకు ఉపక్రమించింది. 2014 నాటి 'టెలివిజన్ రేటింగ్ ఏజెన్సీల పాలసీ గైడ్‌లైన్స్'లోని క్లాజ్ 24.2 నిబంధన ప్రకారం ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రేటింగ్ ఏజెన్సీలకు ఆదేశాలు జారీ చేయవచ్చు.

'ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో కొన్ని టీవీ ఛానళ్లు 'అనవసరమైన సంచలనాత్మకత, ఊహాజనిత అంశాలను ప్రసాసం చేస్తున్నాయి. ఇటువంటి కథనాలు సాధారణ ప్రజల్లో, ముఖ్యంగా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వారు లేదా ఆ ప్రాంతాల్లో స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులను కలిగిన వారిలో భయాందోళనలు కలిగించే అవకాశం ఉంది. ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా వార్తా ఛానళ్లకు సంబంధించిన టీఆర్‍పీ ఇవ్వడం నాలుగు వారాల పాటు కానీ, తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు కానీ తక్షణమే నిలిపివేయాలి' అని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా టీవీ ఛానళ్లకు వచ్చే ప్రకటనల ఆదాయం పూర్తిగా ఈ టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌లపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ ఛానల్‌కు ఎక్కువ రేటింగ్ వస్తే, ఆ ఛానల్‌కు భారీగా యాడ్స్ వస్తాయి. తద్వారా ఆదాయం వస్తుంది. రేటింగ్‌ల కోసం పోటీ పడే క్రమంలో వార్తా ఛానళ్లు ఒకదానికొకటి పోటీ పడి మరీ 'బ్రేకింగ్ న్యూస్' పేరుతో సంచలనాలకు తెరలేపుతున్న వైనాన్ని నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ఈ రేటింగ్‌లను నిలిపివేయడం వల్ల ఛానళ్ల మధ్య ఉండే అనారోగ్యకరమైన పోటీ తగ్గి, బాధ్యతాయుతంగా వార్తలను అందించే అందించే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

తమ సుప్రీం లీడర్ మరణానికి ప్రతీకారంగా అమెరికా సైనిక స్థావరాలు, ఇజ్రాయెల్ ఆస్తులపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. ఈ అంతర్జాతీయ సంక్షోభం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. ఇలాంటి సున్నితమైన సమయంలో, శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకుండా వార్తా సంస్థలు యుద్ధం ముగిసిపోతుందని, అణు యుద్ధం వస్తుందని చేసే ప్రసారాలు ప్రజా శాంతికి విఘాతం కలిగిస్తాయని కేంద్రం భావించింది.

న్యూస్ ఛానెళ్ల రేటింగ్‌పై నాలుగు వారాల పాటు ఈ నిషేధం అమలులో ఉంటుంది. ఒకవేళ పరిస్థితి మెరుగుపడకపోతే, ఈ నిషేధాన్ని మరికొంత కాలం పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా మీడియా సంస్థలు కేవలం వ్యాపార దృక్పథంతో కాకుండా, సామాజిక బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. గతంలో కూడా వార్తా ఛానళ్ల టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌లను నిలిపివేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. 2020 అక్టోబర్‌లో ముంబయి పోలీసులు ఒక పెద్ద 'టీఆర్‌పీ రేటింగ్స్ కుంభకోణాన్ని' బయటపెట్టారు. కొన్ని వార్తా ఛానళ్లు రేటింగ్స్ పెంచుకోవడానికి బార్క్‌ మీటర్లు ఉన్న ఇళ్లలో ప్రజలకు డబ్బులు ఇచ్చి తమ ఛానల్స్ చూసేలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో వార్తా ఛానళ్ల రేటింగ్ ప్రక్రియను పునఃసమీక్షించడానికి, పారదర్శకతను పెంచడానికి బార్క్ దాదాపు 15 నెలల పాటు రేటింగ్‌లను నిలిపివేసింది.

