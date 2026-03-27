పెట్రోల్, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ సుంకం తగ్గించిన కేంద్రం
పెట్రోల్పై రూ.13గా ఉన్న ఛార్జీలను రూ.3గా- డీజిల్పై రూ.10 ఉంటే ప్రస్తుతం సున్నాకు తగ్గించినట్లు కేంద్ర వెల్లడి
Published : March 27, 2026 at 9:33 AM IST
Govt Cuts Excise Duty To Petrol And Diesel : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల పట్ల ఆందోళన చెందుతున్న సామాన్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. పెట్రోల్, డీజిల్పై అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని భారీగా తగ్గిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. లీటరు పెట్రోల్పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని 13 రూపాయల నుంచి 3రూపాయలకి తగ్గించింది.
లీటరు డీజిల్పై 10 రూపాయలుగా ఉన్న సుంకాన్ని సున్నాకు తగ్గించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఎదుర్కొంటున్న భారీ నష్టాలను భర్తీ చేయడానికి ఈ తగ్గింపు ఉపయోగపడనుంది.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటింది. ఈనేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగిన ఇంధన ధరల భారాన్ని ప్రజల పైకి బదిలీ చేయకుండా కేంద్ర తీసుకున్న ఈ చర్య కొంతమేరకు ఉపకరించే అవకాశముుంది.