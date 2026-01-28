ETV Bharat / bharat

గత పదేళ్లలో 25 కోట్లమందిని పేదరికం నుంచి విముక్తి కల్పించాం : బడ్జెట్ ప్రసంగంలో రాష్ట్రపతి

పార్లమెంటు ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం

Parliament Budget Session 2026
Parliament Budget Session 2026 (ANI)
Parliament Budget Session 2026 : పేదల కోసం 4 కోట్ల ఇళ్లు నిర్మించామని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారు. గత పదేళ్లలో 25 కోట్లమందిని పేదరికం నుంచి విముక్తి కల్పించామని చెప్పారు. ఇంకా 100 కోట్లకుపైగా గ్యాస్‌ కనెక్షన్లు అందించామని వెల్లడించారు. వందేభారత్‌, అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్ల ద్వారా సేవలు విస్తరించామని, ప్రస్తుతం దేశంలో 150కిపైగా వందేభారత్‌ రైళ్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్​ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. వందేమాతరం 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందని ప్రస్తావించిన రాష్ట్రపతి, బిర్సాముండా, సర్దార్‌ పటేల్‌కు నివాళులు అర్పించారు. వీరితో పాటు భారతరత్న భూపేన్‌ హజారికా శతజయంతి సందర్భంగా స్మరించారు. స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం అందరికీ అందాలని అంబేడ్కర్‌ ఆకాంక్షించారని గుర్తు చేశారు.

"వరి ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలోనే భారత్‌ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. తయారీ రంగంలోనూ మంచి ప్రగతి నమోదవుతోంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ల ఎగుమతుల్లోనూ భారత్‌ దూసుకెళ్తోంది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తోంది. సామాజిక న్యాయసాధనకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. నగదు బదిలీ ద్వారా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకే నేరుగా డబ్బు జమ. ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌ ద్వారా కోట్లమందికి వైద్యసేవలు అందిస్తున్నాం. సికిల్‌ సెల్‌ వంటి వ్యాధులపై పోరాటం సాగిస్తున్నాం. కరోనా తర్వాత బీమాపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది. వికసిత్‌ భారత్‌లో రైతులు, మహిళలు, యువతది కీలకపాత్ర. జల్‌జీవన్‌ మిషన్‌ ద్వారా కోట్లమందికి తాగునీరు అందిస్తున్నాం. దేశంలో స్పేస్‌ టూరిజం అభివృద్ధికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి."

--ద్రౌపదీ ముర్ము, రాష్ట్రపతి

