రూ.2.12లక్షల కోట్లతో డ్రోన్స్, గన్స్, హెలికాప్టర్స్ కొనుగోలు- డీఏసీ ఆమోదం
రక్షణ రంగానికి భారీ బూస్ట్- సరికొత్త హెలికాప్టర్లు, కామికాజ్ డ్రోన్ల కోసం రూ.2.12 లక్షల కోట్లు కేటాయించేందుకు కేంద్రం ఆమోదం
Published : October 26, 2026 at 6:06 PM IST
DAC Approves Military Hardware Acquisition : రక్షణ దళాల కోసం రూ.2.12 లక్షల కోట్ల విలువైన సైనిక పరికరాలు కొనుగోలు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం ఆమోదం తెలిపింది. దీనితో తేలికపాటి మల్టీ-రోల్ హెలికాప్టర్లు, లాంగ్-రేంజ్ కామికాజ్ డ్రోన్లు సహా సైనిక ప్లాట్ఫారమ్లు, ఆయుధాలు కొనుగోలు చేసేందుకు వీలవుతుంది. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన జరిగిన డీఏసీ (డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్) ఈ కొనుగోలు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.
రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, భారత సైన్యం కోసం హై మొబిలిటీ వాహనాలు, సెల్ఫ్-ప్రొపెల్డ్ ట్రాక్డ్గన్ సిస్టమ్, , గన్ షాట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ (GSRS), తేలికపాటి మల్టీ-రోల్ హెలికాప్టర్లు, వెరీ షార్ట్-రేంజ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ (అతి తక్కువ దూరంలోని వైమానిక దాడులను అడ్డుకొనే వ్యవస్థ (VSHORADS), కౌంటర్ అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ సిస్టమ్ (డ్రోన్ నిరోధక వ్యవస్థ C-UAS) కొనుగోలుకు ఆమోదం లభించింది. అలాగే భారత సైన్యం కోసం ఇతర డ్రోన్ వ్యవస్థలు, మానవ రహిత నిఘా వైమానిక వ్యవస్థలు, 'సమన్వయ, సమీకృత నిఘా, దాడి వ్యవస్థలు', దీర్ఘశ్రేణి కామికాజీ డ్రోన్ వ్యవస్థలు కొనుగోలుకు డీఏసీ ఆమోదం తెలిపింది.
ఆర్మీ కోసం కొనుగోలు చేసే ఈ హై మొబిలిటీ వాహనాలు కఠినమైన భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో మన సైన్యం కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను, రవాణా సౌకర్యాలను, కదలికలను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. సెల్ఫ్-ప్రొపెల్డ్ ట్రాక్డ్ గన్ సిస్టమ్ మన సైనికులు వేగంగా కదులుతూ, కాల్పులు జరపడానికి వీలుకల్పిస్తుంది. గన్ షాట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ (జీఎస్ఆర్ఎస్) అనేది యుద్ధరంగంలోని పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ, సైన్యానికి ఒక అదనపు బలగంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక లైట్ మల్టీ-రోల్ హెలికాప్టర్లు భారత ఆర్మీ, వైమానిక దళం రెండూ ఉపయోగించనున్నాయి. వీటిని నిఘా, శోధన, సైనిక రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు, మానవతాసాయం, విపత్తు సహాయక చర్యలు వంటి బహుళ ప్రయోజనాలకు వినియోగిస్తారు. ఆధునిక చిన్న విమానాల నుంచి ఎదురయ్యే దాడులను తిప్పికొట్టేందుకు VSHORADS ఉపయోగపడుతుంది. ఆధునిక యుద్ధరంగంలో ట్యాంకుల మనుగడ సామర్థ్యాన్ని C-UAS వ్యవస్థ పెంచుతుంది. ఈ నిఘా, డ్రోన్ వ్యవస్థలు భారత సైన్యం సామర్థ్యాలను మరింత పటిష్టం చేస్తాయని రక్షణమంత్రిత్వ శాఖ చెబుతోంది.
ఇండియన్ నేవీ కోసం!
మరోవైపు భారత నౌకాదళం కోసం యాక్టివ్ ఆఫ్బోర్డ్ డెకాయ్ సిస్టమ్ (AODS), ఇతర ప్రధాన నౌకాదళ ప్లాట్ఫారమ్ల కొనుగోలుకు కూడా ఆమోదం లభించింది. AODS వ్యవస్థ శత్రువుల ఆధునిక నౌకా విధ్వంసక క్షిపణుల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇది క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థల విశ్వసనీయతను మరింత పెంచుతుందని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో డిజైన్ చేసి, నిర్మించనున్న ఈ ప్రధాన నౌకా ప్లాట్ఫారమ్లు ఆధునిక యుద్ధ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉండి, మన నౌకాదళం పోరాటశక్తిని పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ కోసం!
భారత వైమానిక దళం కోసం హెలికాప్టర్లు, వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు, ఆయుధాలు, మొబైల్ ఎక్స్-బ్యాండ్ డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ల కొనుగోలుకు డీఏసీ ఆమోదం తెలిపింది. ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ కోసం కొనుగోలు చేసే ఈ స్పెషల్ హెలికాప్టర్లు ముఖ్యమైన వైమానిక రవాణా అవసరాలను తీర్చడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే ఎక్స్-బ్యాండ్ డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ సిస్టమ్ సరిహద్దు, వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలలో అత్యంత కచ్చితమైన, స్థానిక వాతావరణ సమాచారాన్ని అందిస్తుందని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. కాగా, మొత్తం మంజూరు చేసిన వాటిలో దాదాపు 82 శాతం రక్షణ కొనుగోళ్లను భారతీయ పరిశ్రమల నుంచే చేపట్టనున్నట్లు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
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