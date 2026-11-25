యూరియా ఉత్పత్తి పెంచేందుకు కేంద్రం నిర్ణయం- కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే
Govt On Urea Projects : యూరియా ఉత్పత్తి పెంచేందుకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆరు యూరియా ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది.
Published : November 25, 2026 at 6:09 PM IST
దేశంలో ఎరువుల ఉత్పత్తిని పెంచే లక్ష్యంతో రూ.54,000 కోట్ల విలువైన ఆరు బ్రౌన్ఫీల్డ్ గ్యాస్ ఆధారిత యూరియా ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. భారత్లో నిర్మాణ, మౌలిక సదుపాయాల పరికరాల తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా రూ.11,000 కోట్ల పథకానికి కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. వచ్చే ఎనిమిదేళ్ల పాటు ఈ పథకం అమల్లో ఉంటుందని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను కేంద్రమంత్రి వివరించారు.
విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న టన్నెల్ బోరింగ్ మెషీన్లు, ఆఫ్-హైవే ట్రక్కులు, ఎక్స్కవేటర్లు, క్రేన్లు, లోడర్లు, పైలింగ్ రిగ్లు, డ్రిల్లింగ్ మెషీన్ల తయారీకి ప్రోత్సాహకాలు అందించనున్నట్లు మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. అసోంలోని సిల్చార్లో సుమారు రూ.2,014 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. తమిళనాడులోని కామరాజర్ పోర్ట్లో రూ.4,0288 కోట్ల పెట్టుబడితో రెండో కంటైనర్ టెర్మినల్ నిర్మాణానికి కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసిందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పోస్టాఫీసుల ఆధునీకరణ కోసం ఐదేళ్ల కాలానికి రూ.1,141 కోట్ల పోస్టల్ ఆపరేషన్స్ స్కీమ్ ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని వివరించారు. తపాలా శాఖకు చెందిన ఎస్టేట్స్ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్ను మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు.