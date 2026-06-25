పాస్పోర్ట్ను ఎప్పుడూ పౌరసత్వానికి ప్రూఫ్గా పరిగణించలేదు : వివాదం వేళ కేంద్రం క్లారిటీ
పాస్పోర్ట్ ఒక ప్రయాణ పత్రం మాత్రమేనని, దాన్ని పౌరసత్వానికి ప్రూఫ్గా పరిగణించలేమన్న ఎంఈఏ అధికారి- ఈ వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమన్న విపక్ష నేతలు- తాజాగా వివరణ ఇచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
Published : June 25, 2026 at 12:58 PM IST
MEA On India Passport : పాస్పోర్ట్ను ఎప్పుడూ పౌరసత్వానికి ప్రూఫ్గా పరిగణించలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గత 12 ఏళ్లలో పాస్పోర్ట్ను ఫ్రూఫ్గా పరిగణించే ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదని పేర్కొంది. దేశ పౌరులు కాని వారికి పాస్పోర్ట్లు జారీ చేసే వెసులుబాటు పాస్పోర్ట్స్ చట్టం- 1967లో ఉందని వెల్లడించింది. అలాగే పాస్పోర్ట్ కలిగి ఉండటం పౌరసత్వాన్ని నిర్ధరించదని 2013లో బాంబే హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులు స్పష్టం చేశాయని తెలిపింది. ఈ మేరకు కేంద్ర సర్కార్ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
భారత పాస్పోర్ట్ ప్రధానంగా ఒక ప్రయాణ పత్రం మాత్రమేనని, దానిని పౌరసత్వానికి ప్రూఫ్గా పరిగణించరాదని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) సీనియర్ అధికారి ఒకరు బుధవారం వ్యాఖ్యానించారు. పత్రాలను విస్తృతంగా ధ్రువీకరించి, పరిశీలించిన తర్వాతే పాస్పోర్ట్ జారీ చేస్తారని, అయితే దాని ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం అంతర్జాతీయ ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడం, విదేశాల్లో పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ జాతీయతను నిర్ధరించడమని పేర్కొన్నారు. జూన్ 24న 14వ పాస్పోర్ట్ సేవా దివస్ సందర్భంగా ఎంఈఏ అధికారి ఈ మేరకు మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర వివాదం చెలరేగింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది.