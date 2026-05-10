డిజిటల్‌ చెల్లింపుల్లో ప్రపంచస్థాయి అగ్రగామిగా భారత్‌ : ప్రధాని మోదీ

ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ 45వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 10, 2026 at 12:42 PM IST

PM Modi Art Of Living Anniversary : డిజిటల్‌ చెల్లింపుల్లో ప్రపంచస్థాయి భారత్​ అగ్రగామిగా ఎదిగిందని ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన పేమెంట్‌ సిస్టమ్‌గా భారత్‌ అవతరించిందని పేర్కొన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌ నిర్మాణానికి ముందడుగు పడుతోందని, యువతకు ఉపాధి, మహిళ సాధికారత ద్వారా వారిని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్రతిఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యత నిర్వర్తిస్తే వికసిత్‌ భారత్‌ కల సాకారమవుతుందని చెప్పారు. ఆదివారం బెంగళూరు పర్యటనలో భాగంగా ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ 45వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కొత్తగా నిర్మించిన ధ్యాన్ మందిర్​ను ప్రారంభించారు. అనతంరం మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'అన్ని పనుల్లోకెల్లా సేవ ప్రధానమైంది. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లు భారత్‌. ఆధ్యాత్మికత, సేవాభావం ముందువరుసలో ఉంటాయి. ఒత్తిడి, హింస లేని సమాజ నిర్మాణానికి ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ విశేష కృషి చేస్తోంది. ధ్యానం, ప్రాణాయామం ద్వారా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవచ్చు. సమాజ శ్రేయస్సుకు సేవ, ప్రేమ వంటి సాధనాలు ఉపకరిస్తాయి. రోజువారీ జీవితంలో ఎదురయ్యే మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించాలి. ఇక స్వచ్ఛ భారత్‌ అభియాన్‌ ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కాదు. అందరూ కలిసి చేయాల్సింది. సమాజం బాగుంటేనే మనమంతా సంతోషంగా ఉంటాం. ఇతరులకు సేవ చేయడం వంటి విషయాలకు ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ వంటి సంస్థలు తోడుగా ఉంటాయి. ఉన్నత లక్ష్యాల సాధనకు ఒత్తిడి లేని ఏకాగ్రత అవసరం. సంకల్పం స్పష్టంగా ఉండి సేవాభావంతో పనిచేస్తే విజయం తథ్యం' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

