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16 రకాల ఔషధాలపై నిషేధం- ప్రజారోగ్యం దృష్టా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

16 రకాల ఫిక్స్‌డ్ డోస్ కాంబినేషన్ ఔషధాల తయారీ, అమ్మకాలు, పంపిణీపై బ్యాన్- ప్రజారోగ్యం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని వెల్లడి

Central Government Banned Drugs
Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 4:05 PM IST

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Central Government Banned Drugs : 16 రకాల ఫిక్స్‌డ్ డోస్ కాంబినేషన్ (FDC) ఔషధాల తయారీ, అమ్మకాలు, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ఈ ఔషధాలకు శాస్త్రీయపరమైన ఆధారాల్లేవని నిరూపితమైనట్టు పేర్కొంది. ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం, ఔషధాల హేతుబద్ధమైన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం, శాస్త్రీయంగా ధ్రువీకరించిన ఔషధాలు మాత్రమే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం కోసమే ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

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