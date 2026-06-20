16 రకాల ఔషధాలపై నిషేధం- ప్రజారోగ్యం దృష్టా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
16 రకాల ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్ ఔషధాల తయారీ, అమ్మకాలు, పంపిణీపై బ్యాన్- ప్రజారోగ్యం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని వెల్లడి
Representative image (ANI)
Published : June 20, 2026 at 4:05 PM IST
Central Government Banned Drugs : 16 రకాల ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్ (FDC) ఔషధాల తయారీ, అమ్మకాలు, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ఈ ఔషధాలకు శాస్త్రీయపరమైన ఆధారాల్లేవని నిరూపితమైనట్టు పేర్కొంది. ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం, ఔషధాల హేతుబద్ధమైన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం, శాస్త్రీయంగా ధ్రువీకరించిన ఔషధాలు మాత్రమే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం కోసమే ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
Govt bans the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination (FDC) #drugs for human use with immediate effect. pic.twitter.com/74Ij3Klj9H— All India Radio News (@airnewsalerts) June 20, 2026