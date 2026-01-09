ETV Bharat / bharat

కేంద్ర హోంశాఖలో కీలక నియామకం- స్పెషల్​ సెక్రటరీగా సీనియర్​ ఐపీఎస్ అధికారి

అంతర్గత భద్రత విభాగానికి కొత్త స్పెషల్ సెక్రెటరీగా ఆనంద్ స్వరూప్- మోదీ నియమకాల కమిటీ ఆమోదం తెలిపినట్లు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు వెల్లడి

New Secretary for Internal Security Department
New Secretary for Internal Security Department (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 10:07 AM IST

1 Min Read
New Secretary for Internal Security Department : కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖలో కీలక నియామకం జరిగింది. అంతర్గత భద్రత విభాగానికి (Internal Security) కొత్త స్పెషల్ సెక్రటరీగా సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి ఆనంద్ స్వరూప్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ మేరకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని నియామకాల కమిటీ (ACC) ఆమోదం తెలిపిందని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు వెల్లడించాయి.

